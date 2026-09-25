Саксофонист Алексей Козлов умер на 91-м году жизни

«Сегодня, на 91-м году жизни, дома в кругу близких мирно почила целая эпоха. Для нашей команды его имя никогда не было просто названием на фасаде», – говорится в сообщении. Клуб также подчеркнул, что дальнейшие музыкальные мероприятия всегда будут с памятью о Козлове.