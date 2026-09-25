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Саксофонист Алексей Козлов умер на 91-м году жизни

Сергей Пахомов
Юрий Заритовский / РИА Новости
Юрий Заритовский / РИА Новости

Народный артист РФ, джазмен и саксофонист Алексей Козлов умер в возрасте 90 лет, сообщил его клуб в Telegram-канале.

«Сегодня, на 91-м году жизни, дома в кругу близких мирно почила целая эпоха. Для нашей команды его имя никогда не было просто названием на фасаде», – говорится в сообщении. Клуб также подчеркнул, что дальнейшие музыкальные мероприятия всегда будут с памятью о Козлове.

Алексей Козлов – советский и российский саксофонист, джазмен, композитор, публицист и писатель. Он начал карьеру как пианист в середине 1950-х, а весной 1957 г. самостоятельно освоил саксофон. В 1961 г. стал одним из основателей первого в СССР джазового кафе «Молодежное», где играл до 1966 г. Является создателем первого советского джаз-рок коллектива «Арсенал».

Козлов написал около 100 джазовых композиций, среди которых «Опасная игра», «Башня из слоновой кости» и «Незнакомка». Имеет орден «За заслуги в культуре и искусстве», почетный диплом Московской городской думы и премию правительства Москвы.

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