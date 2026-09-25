Три судна ведут поиск пропавших моряков с «Триумфа» у берегов Камчатки

В тот же день на греческом грузовом судне Blue Carrier-2, находящемся в Эгейском море к северу от острова Миконос, случилось возгорание. Пожар начался в одном из грузовых отсеков судна. 29 членов экипажа и 29 пассажиров были эвакуированы на остров Тинос. Пострадавших в результате происшествия нет.