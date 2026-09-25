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Главная / Общество /

Три судна ведут поиск пропавших моряков с «Триумфа» у берегов Камчатки

Сергей Пахомов
Vladimir Oprisko / Unsplash
Vladimir Oprisko / Unsplash

Три судна отправили на поиски четверых моряков, пропавших в результате пожара на рыболовецком судне «Триумф». Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник.

«Четверых будут еще искать, там три судна ищут», – заявил собеседник агентства.

25 сентября стало известно, что на судне «Триумф» у берегов Камчатки у берегов Камчатки произошел пожар. После возгорания 29 членов экипажа покинули борт и оказались на спасательных плотах, 25 из них забрало подошедшее судно «Персей». Капитан судна и еще три члена экипажа после пожара числятся пропавшими.

В тот же день на греческом грузовом судне Blue Carrier-2, находящемся в Эгейском море к северу от острова Миконос, случилось возгорание. Пожар начался в одном из грузовых отсеков судна. 29 членов экипажа и 29 пассажиров были эвакуированы на остров Тинос. Пострадавших в результате происшествия нет.

30 августа недалеко от берега Северного Кипра перевернулось судно компании Filo Denizcilik. После инцидента в районе бедствия началась поисково-спасательная операция. Погибли 12 человек, среди них – гражданка России.

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