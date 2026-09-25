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В Эгейском море загорелся греческий грузовой паром

Анна Суслова
Daan Huttinga / Unsplash
Daan Huttinga / Unsplash

На греческом грузовом судне Blue Carrier-2, находящемся в Эгейском море к северу от острова Миконос, произошло возгорание, сообщил телеканал ERT News. Пожар начался в одном из грузовых отсеков судна.

29 членов экипажа и 29 пассажиров были эвакуированы на остров Тинос. Пострадавших нет. Для тушения пожара пожарная служба Греции направила четыре судна. Также были направлены два патрульных катера и одно судно береговой охраны страны. Кроме того, для воздушного наблюдения за очагом возгорания вылетел вертолет.

30 августа недалеко от побережья Северного Кипра перевернулось пассажирское судно компании Filo Denizcilik. После инцидента в районе бедствия началась поисково-спасательная операция. Погибли 12 человек. Среди погибших была гражданка России.

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