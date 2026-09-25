В Эгейском море загорелся греческий грузовой паром

29 членов экипажа и 29 пассажиров были эвакуированы на остров Тинос. Пострадавших нет. Для тушения пожара пожарная служба Греции направила четыре судна. Также были направлены два патрульных катера и одно судно береговой охраны страны. Кроме того, для воздушного наблюдения за очагом возгорания вылетел вертолет.