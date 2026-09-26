На угольном месторождении в Якутии произошел взрыв, есть погибшие

В Ростовской области на шахте «Шерловская-Наклонная» в апреле произошел взрыв при проведении работ по заряжению забоя монтажной камеры. В результате один из работников погиб, пострадали трое. Следователи возбудили уголовное по ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).