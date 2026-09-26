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На угольном месторождении в Якутии произошел взрыв, есть погибшие

Число пострадавших не уточняется
Ася Султанова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

На территории Эльгинского угольного месторождения во время сварочных работ произошел взрыв, погибли люди. Об этом сообщает прокуратура Республики Саха (Якутия).

Взрыв прогремел 26 сентября на резервной насосной станции. Число погибших не называется. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Прокуратура Нерюнгри начала проверку по факту ЧП на Эльгинском угольном месторождении. Соответствующее поручение дал прокурор республики Сергей Дябкин.

Региональное управление СК РФ по Якутии возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). 

В Ростовской области на шахте «Шерловская-Наклонная» в апреле произошел взрыв при проведении работ по заряжению забоя монтажной камеры. В результате один из работников погиб, пострадали трое. Следователи возбудили  уголовное по ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).

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