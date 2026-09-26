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Взрыв у месторождения в Якутии мог произойти из-за разгерметизации

Антон Потоков

Взрыв возле Эльгинского месторождения в Якутии мог произойти из-за разгерметизации резервуара для воды насосной станции. Об этом сообщили в компании «Эльга».

«По предварительной информации, происшествие могло быть связано с разгерметизацией резервуара для воды насосной станции», – говорится в сообщении.

Уточняется, что происшествие произошло не на основном производственном комплексе, а на резервной водяной насосной станции, которая находится в «зоне ответственности подрядной организации». Сам поврежденный объект находится на «значительном удалении» от комплекса.

26 сентября при сварочных работах вблизи Эльгинского месторождения произошел взрыв. Есть погибшие, их число не уточняется. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

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