Взрыв у месторождения в Якутии мог произойти из-за разгерметизации

26 сентября при сварочных работах вблизи Эльгинского месторождения произошел взрыв. Есть погибшие, их число не уточняется. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).