В ВСС назвали автострахование лидером по числу мошеннических схем
Мошенничество встречается практически во всех сегментах российского страхового рынка, однако чаще всего страховые схемы выявляются в ОСАГО и каско. Об этом заявил вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Сергей Ефремов.
По его словам, в страховании имущества физлиц и автомобилей распространены оформление полиса задним числом, завышение страховой стоимости, страхование несуществующего имущества или транспорта, а также фальсификация повреждений и документов.
В страховании жизни и здоровья, отметил Ефремов, также встречаются оформление услуг задним числом, поддельные документы и обращения с ложными диагнозами. По его словам, признаки мошенничества необходимо выявлять во всех видах страхования.
В автостраховании страховщикам помогают городские системы фото- и видеофиксации и базы данных о транспортных средствах, ДТП и повреждениях автомобилей. Анализ связей между участниками аварий и транспортом позволяет выявлять подозрительные действия, в том числе при неоднократном участии одних и тех же лиц или машин в ДТП.
Ефремов также отметил важность видеорегистратора в автомобиле. По его словам, запись с него нередко становится ключевым доказательством невиновности водителя и помогает защититься от мошеннических «подстав».
16 сентября «Известия» со ссылкой на данные Банка России писали, что в первом полугодии 2026 г. россияне вернули более 934 000 полисов, почти втрое превысив показатель годом ранее. За возвращенные договоры страховщики выплатили 27 млрд руб., а средняя стоимость полиса составила около 29 000 руб. Чаще всего граждане отказывались от страхования от несчастных случаев и болезней – 627 000 раз. Более половины таких возвратов пришлось на страхование пассажиров. Еще 109 000 раз россияне расторгали договоры страхования имущества, главным образом техники и вещей, а добровольное страхование жизни возвращали почти 111 000 раз. Число жалоб на навязывание дополнительных услуг при выдаче кредитов и проблемы с возвратом средств за год выросло в 2,1 раза, до 2800 обращений за первое полугодие 2026 г.