В ВСС назвали автострахование лидером по числу мошеннических схем

16 сентября «Известия» со ссылкой на данные Банка России писали, что в первом полугодии 2026 г. россияне вернули более 934 000 полисов, почти втрое превысив показатель годом ранее. За возвращенные договоры страховщики выплатили 27 млрд руб., а средняя стоимость полиса составила около 29 000 руб. Чаще всего граждане отказывались от страхования от несчастных случаев и болезней – 627 000 раз. Более половины таких возвратов пришлось на страхование пассажиров. Еще 109 000 раз россияне расторгали договоры страхования имущества, главным образом техники и вещей, а добровольное страхование жизни возвращали почти 111 000 раз. Число жалоб на навязывание дополнительных услуг при выдаче кредитов и проблемы с возвратом средств за год выросло в 2,1 раза, до 2800 обращений за первое полугодие 2026 г.