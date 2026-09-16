Россияне стали втрое чаще возвращать купленные страховки
В первом полугодии 2026 г. россияне вернули более 934 000 полисов, почти втрое превысив показатель годом ранее, следует из данных Банка России, которые изучили «Известия».
За возвращенные договоры страховщики выплатили 27 млрд руб., а средняя стоимость полиса составила около 29 000 руб. Чаще всего граждане отказывались от страхования от несчастных случаев и болезней – 627 000 раз. Более половины таких возвратов пришлось на страхование пассажиров. Еще 109 000 раз россияне расторгали договоры страхования имущества, главным образом техники и вещей, а добровольное страхование жизни возвращали почти 111 000 раз.
Как пишет издание, одной из причин стала продажа страховок вместе с другими услугами. При покупке билетов дополнительная защита может автоматически включаться в заказ, а при кредитовании полис нередко предлагают как условие получения более низкой ставки. После изучения договора заемщик может прийти к выводу, что расходы на страховку превышают выгоду от кредита. При этом отказ от полиса не всегда выгоднее: в некоторых случаях можно заменить страховщика на другую компанию с более низкой стоимостью.
Период охлаждения действует для большинства добровольных страховок: 30 дней – для кредитного страхования и страхования жизни и 14 дней – для остальных видов. С 1 сентября 2025 г. продавцам запрещено автоматически проставлять согласие на дополнительные услуги. Банк России также выявлял случаи оформления страховок при подтверждении операций кодом из СМС без информирования клиента.
Число жалоб на навязывание дополнительных услуг при выдаче кредитов и проблемы с возвратом средств за год выросло в 2,1 раза, до 2800 обращений за первое полугодие 2026 г. В октябре должны вступить в силу стандарты Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и ЦБ для потребительских и ипотечных кредитных страховок. Регулятор рассчитывает, что они снизят число отказов от таких продуктов.
В конце июля «Ведомости» со ссылкой на данные «Т-страхования» писали, что в первом полугодии 2026 г. россияне на 72% чаще страховали недвижимость, чем в тот же период год назад. По данным Банка России, в I квартале 2026 г. взносы по страхованию имущества физлиц увеличились на 18,7% – это произошло за счет расширения спроса. В этот период выросли и выплаты – на 8,4%, чему «способствовало увеличение среднего ущерба», заключил ЦБ. По данным ВСС, распространенность страхования жилья среди россиян составляет всего 10%.