Россияне стали втрое чаще возвращать купленные страховки

Как пишет издание, одной из причин стала продажа страховок вместе с другими услугами. При покупке билетов дополнительная защита может автоматически включаться в заказ, а при кредитовании полис нередко предлагают как условие получения более низкой ставки. После изучения договора заемщик может прийти к выводу, что расходы на страховку превышают выгоду от кредита. При этом отказ от полиса не всегда выгоднее: в некоторых случаях можно заменить страховщика на другую компанию с более низкой стоимостью.