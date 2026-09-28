Путин подписал указ о праздновании 1170-летия российской государственности
Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2032 г. 1170-летия зарождения российской государственности. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно указу, основные юбилейные мероприятия пройдут в Великом Новгороде.
Правительству поручено в 3-месячный срок образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования и утвердить его состав, обеспечить разработку и утверждение плана мероприятий, а также определить источники финансирования.
Документ вступает в силу со дня его подписания.