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Путин подписал указ о праздновании 1170-летия российской государственности

Ксения Наумчик
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2032 г. 1170-летия зарождения российской государственности. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, основные юбилейные мероприятия пройдут в Великом Новгороде.

Правительству поручено в 3-месячный срок образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования и утвердить его состав, обеспечить разработку и утверждение плана мероприятий, а также определить источники финансирования.

Документ вступает в силу со дня его подписания.

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