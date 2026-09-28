Власти ХМАО предложили эксперимент по обязательной адаптации иностранцев

С таким предложением 28 сентября в Совете Федерации выступил первый заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Павел Тараканов. По его словам, иностранные граждане, получающие РВП, ВНЖ и гражданство, должны быть адаптированы в приоритетном порядке. Тараканов считает, что решение повысит адресность и качество адаптации, а также максимально снизит потенциал конфликтности. У Югры есть возможность стать пилотным регионом благодаря поддержке ФАДН – в этом году в субъекте открылся Центр культурной адаптации иностранных граждан.