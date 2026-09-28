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Власти ХМАО предложили эксперимент по обязательной адаптации иностранцев

Екатерина Дорофеева
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры попросили поддержать предложение об эксперименте, в котором иностранцы будут обязаны проходить адаптационный курс Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН), если они обращаются за разрешением на временное проживание (РВП), видом на жительство (ВНЖ) и гражданством РФ. Регион выразил готовность стать пилотным для реализации этого эксперимента.

С таким предложением 28 сентября в Совете Федерации выступил первый заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Павел Тараканов. По его словам, иностранные граждане, получающие РВП, ВНЖ и гражданство, должны быть адаптированы в приоритетном порядке. Тараканов считает, что решение повысит адресность и качество адаптации, а также максимально снизит потенциал конфликтности. У Югры есть возможность стать пилотным регионом благодаря поддержке ФАДН – в этом году в субъекте открылся Центр культурной адаптации иностранных граждан.

Прохождение адаптационного курса ФАДН необязательно для иностранных граждан. Курсы направлены на то, чтобы они освоили русский язык, усвоили общепризнанные в российском обществе нормы поведения с учетом социальных и культурных особенностей и приобщились к традиционным российским духовно-нравственным ценностям.

В России находится от 6 млн до 6,5 млн иностранных граждан, сообщал в сентябре первый замминистра внутренних дел – начальник Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД Андрей Кикоть. Из них около 3 млн – трудовые мигранты, 1,7 млн – члены семей, 1 млн – иные категории (туризм, образование, частные поездки).

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