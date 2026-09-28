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При пожаре на заводе петард в Ярославской области погибло пять человек

Татьяна Мозолевская
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Пять человек погибли, один пострадал при пожаре на заводе по производству петард в Ярославской области. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на МЧС РФ.

Возгорание произошло на территории предприятия в Кубринске Переславль-Залесского муниципального округа. По данным МЧС России, огонь охватил два здания завода.

В тушении огня участвуют более 100 человек и 40 единиц техники, планируется привлечь новые силы.

22 сентября торгово-сервисный центр «Солнечный» в Стерлитамаке в Башкирии загорелся. Были эвакуированы 17 человек, включая ребенка. По данным МЧС России, четверо из них погибли.

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