При пожаре на заводе петард в Ярославской области погибло пять человек
Пять человек погибли, один пострадал при пожаре на заводе по производству петард в Ярославской области. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на МЧС РФ.
Возгорание произошло на территории предприятия в Кубринске Переславль-Залесского муниципального округа. По данным МЧС России, огонь охватил два здания завода.
В тушении огня участвуют более 100 человек и 40 единиц техники, планируется привлечь новые силы.
22 сентября торгово-сервисный центр «Солнечный» в Стерлитамаке в Башкирии загорелся. Были эвакуированы 17 человек, включая ребенка. По данным МЧС России, четверо из них погибли.