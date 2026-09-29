В России изменят нормы питания для заключенных с 2027 года

Для осужденных увеличена суточная норма мяса – с 90 до 100 г. Норма овощей вырастет с 250 до 320–340 г в сутки. В документе впервые предусмотрена сезонная разбивка овощей по видам: капуста, свекла, морковь, лук, огурцы, помидоры, тыква и кабачки. Дополнительно предусмотрено сливочное масло. Обвиняемым добавили 100 г творога и два куриных яйца в неделю, а также одно свежее яблоко в неделю либо фруктовый сок.