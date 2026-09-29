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Главная / Общество /

В России изменят нормы питания для заключенных с 2027 года

Ксения Наумчик
Виталий Аньков / РИА Новости
Виталий Аньков / РИА Новости

Правительство России внесло изменения в нормы питания для подозреваемых, обвиняемых и осужденных. В рационе сократили количество хлеба, картофеля, соли и маргариновой продукции, одновременно увеличив нормы овощей и мяса. Для обвиняемых также предусмотрели творог, яйца, яблоки или фруктовый сок, следует из постановления, с которым ознакомился ТАСС.

Документ вступит в силу в марте 2027 г. Как отмечается в материалах к нему, после изменений рацион по содержанию макронутриентов и энергетической ценности будет соответствовать методическим рекомендациям Роспотребнадзора.

Для осужденных увеличена суточная норма мяса – с 90 до 100 г. Норма овощей вырастет с 250 до 320–340 г в сутки. В документе впервые предусмотрена сезонная разбивка овощей по видам: капуста, свекла, морковь, лук, огурцы, помидоры, тыква и кабачки. Дополнительно предусмотрено сливочное масло. Обвиняемым добавили 100 г творога и два куриных яйца в неделю, а также одно свежее яблоко в неделю либо фруктовый сок.

Дополнительное питание для осужденных, работающих во вредных условиях, сохраняется. Постановление также уточняет требования к продовольственному обеспечению и ассортименту закупаемых продуктов.

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