Правительство Амурской области: при падении экипаж Ту-95 увел самолет от домов
Экипаж Ту-95 в Амурской области сделал все, чтобы отвести самолет от жилых домов, заявило правительство региона в Telegram-канале.
«При выполнении учебно-тренировочного полета рядом с Красноярово совершил аварийную посадку военный самолет Ту-95. Экипаж сделал все возможное для того, чтобы отвести самолет от жилых домов», – говорится в сообщении.
29 сентября Минобороны РФ сообщило, что в ходе учебно-тренировочного полета в Амурской области разбился стратегический бомбардировщик Ту-95. Полет выполнялся без боекомплекта. Шесть членов экипажа погибли, один пострадал. Его госпитализировали.