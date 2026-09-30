Отопительный сезон начнется в Москве 1 октября
Отопительный сезон стартует в Москве 1 октября. Подача тепла будет поэтапной и займет несколько дней, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, прежде всего, тепло поступит в детские сады, школы и больницы. Потом настанет очередь жилых домов, офисных зданий, торговых и промышленных предприятий.
Собянин подчеркнул, что работы по подготовке к сезону были окончены в срок. Инженерные системы столицы готовы к прохождению отопительного периода. Подготовлены также аварийные бригады и необходимая техника.
Ночь на 29 сентября стала самой холодной в столице с начала осени, сообщал синоптик Михаил Леус. По данным базовой метеостанции города на ВДНХ, минимальная температура воздуха составила +4,8 градуса. На других метеостанциях Москвы температура понижалась от +3 градусов в Бутово до +9 градусов на Балчуге.