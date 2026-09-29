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Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени

Инна Шульгина
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Ночь на 29 сентября стала самой холодной в столице с начала осени. Об этом сообщил синоптик Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По его словам, согласно данным базовой метеостанции города на ВДНХ, минимальная температура воздуха составила +4,8 градусов. Это на 0,3 градуса ниже, чем было 9 сентября – у прежнего «лидера холодного списка». На других метеостанциях столицы температура понижалась от +3 градусов, а в Бутово до +9 градусов на Балчуге.

Леус также рассказал, что обширный антициклон над территорией центральных областей Европейской России, ночью сформировал тихую и сухую погоду. Местами небо очистилось от облаков, что привело к активизации процессов ночного выхолаживания и к значительному понижению температуры. Таким образом в Центральный федеральный округ вернулись заморозки. В Смоленской и Тверской областях температура опускалась ниже нуля – до -0,7 и -1,1 градуса соответственно.

Впервые с начала сезона заморозки были зафиксированы в Новой Москве. В Михайловском минимум составил -0,2 градуса. Леус сообщил, что ближайшей ночью заморозки в Центральном федеральном округе сохранятся. Температура опустится ниже нуля в Тверской, Смоленской, Калужской и Московской областях. Возможны заморозки в Новой Москве, а в центральной части столицы прогнозируется до +3…+5 градусов.

26 сентября Леус сообщал, что средняя температура сентября в Москве в 2026 г. превысила климатическую норму на 2,2 градуса. При этом дефицит осадков составляет почти 30%..

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