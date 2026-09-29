Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени

По его словам, согласно данным базовой метеостанции города на ВДНХ, минимальная температура воздуха составила +4,8 градусов. Это на 0,3 градуса ниже, чем было 9 сентября – у прежнего «лидера холодного списка». На других метеостанциях столицы температура понижалась от +3 градусов, а в Бутово до +9 градусов на Балчуге.