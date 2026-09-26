Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
GAZP99,7+0,93%CNY Бирж.12,51-0,71%IMOEX2 279,01+0,23%RTSI851,23+0,23%RGBI112,29+0,05%RGBITR769,52+0,15%
Главная / Общество /

Средняя температура сентября в Москве превысила норму на 2,2 градуса

Елена Вострикова

Средняя температура сентября в Москве в 2026 г. превышает климатическую норму на 2,2 градуса. При этом дефицит осадков составляет почти 30%, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«К сегодняшнему дню сентябрь оправдывает данные перед его началом теплые прогнозы», – написал синоптик.

По словам Леуса, до конца сентября и как минимум в первые три-пять дней октября погоду в Московском регионе будут определять антициклоны. Один из них уже приблизился с востока, другой придет со стороны Скандинавии 2 октября.

25 сентября начальник краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев спрогнозировал теплое начало октября в Москве. По его словам, среднесуточная температура будет примерно на три градуса выше климатической нормы, существенных осадков не ожидается.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте