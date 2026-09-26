Средняя температура сентября в Москве превысила норму на 2,2 градуса
Средняя температура сентября в Москве в 2026 г. превышает климатическую норму на 2,2 градуса. При этом дефицит осадков составляет почти 30%, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.
«К сегодняшнему дню сентябрь оправдывает данные перед его началом теплые прогнозы», – написал синоптик.
По словам Леуса, до конца сентября и как минимум в первые три-пять дней октября погоду в Московском регионе будут определять антициклоны. Один из них уже приблизился с востока, другой придет со стороны Скандинавии 2 октября.
25 сентября начальник краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев спрогнозировал теплое начало октября в Москве. По его словам, среднесуточная температура будет примерно на три градуса выше климатической нормы, существенных осадков не ожидается.