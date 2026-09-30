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Главная / Общество /

Омбудсмен: прием терапевта по ОМС должен быть не позднее суток после обращения

Инна Шульгина

В 2026 г. прием участкового терапевта, педиатра или врача общей практики по ОМС должен быть не позднее 24 часов с момента обращения. Об этом уполномоченный по правам человека Яна Лантратова сообщила ТАСС.

По ее словам, неотложную помощь в поликлинике обязаны оказать в течение двух часов, а консультацию специалиста – в течение 14 рабочих дней.

Такой же срок установлен для лабораторной диагностики, рентгена, маммографии, УЗИ и функциональной диагностики. Для КТ, МРТ и ангиографии – также 14 рабочих дней. Помимо прочего, плановую специализированную помощь, включая госпитализацию, нужно организовать не позднее 14 рабочих дней после направления.‍

28 августа Минздрав сообщил, что правительство России обновило правила учета данных о застрахованных по ОМС и оказанной им медпомощи. Срок обновления сведений о гражданах, а также внесения изменений в единый регистр сокращен с 10 до одного рабочего дня. В связи с этим данные, например, о прикреплении пациента к поликлинике, будут актуализироваться уже на следующий день, указали в ведомстве.

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