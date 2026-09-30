Омбудсмен: прием терапевта по ОМС должен быть не позднее суток после обращения

28 августа Минздрав сообщил, что правительство России обновило правила учета данных о застрахованных по ОМС и оказанной им медпомощи. Срок обновления сведений о гражданах, а также внесения изменений в единый регистр сокращен с 10 до одного рабочего дня. В связи с этим данные, например, о прикреплении пациента к поликлинике, будут актуализироваться уже на следующий день, указали в ведомстве.