Первые заморозки в Москве ожидаются в ночь на 4 октября

Синоптик Михаил Леус назвал ночь на 29 сентября самой холодной в столице с начала осени. По его словам, согласно данным базовой метеостанции города на ВДНХ, минимальная температура воздуха составила +4,8 градуса. Это на 0,3 градуса ниже, чем было 9 сентября – у прежнего «лидера холодного списка». На других метеостанциях столицы температура понижалась от +3 градусов в Бутове до +9 градусов на Балчуге. Леус также рассказал, что обширный антициклон над территорией центральных областей Европейской России ночью сформировал тихую и сухую погоду. Местами небо очистилось от облаков, что привело к активизации процессов ночного выхолаживания и к значительному понижению температуры.