Первые заморозки в Москве ожидаются в ночь на 4 октября
Первые заморозки ожидаются в Москве в ночь на воскресенье, 4 октября, когда температура воздуха может опуститься до -3 градусов. Об этом «РИА Новости» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, в столице установится малооблачная антициклональная погода, на фоне которой температура ночью составит от 0 до -3 градусов. Днем воздух прогреется до +9... +12 градусов.
Синоптик отметил, что после этого завершится период так называемого «старого» бабьего лета.
Синоптик Михаил Леус назвал ночь на 29 сентября самой холодной в столице с начала осени. По его словам, согласно данным базовой метеостанции города на ВДНХ, минимальная температура воздуха составила +4,8 градуса. Это на 0,3 градуса ниже, чем было 9 сентября – у прежнего «лидера холодного списка». На других метеостанциях столицы температура понижалась от +3 градусов в Бутове до +9 градусов на Балчуге. Леус также рассказал, что обширный антициклон над территорией центральных областей Европейской России ночью сформировал тихую и сухую погоду. Местами небо очистилось от облаков, что привело к активизации процессов ночного выхолаживания и к значительному понижению температуры.
28 сентября «Ведомости. Город» писал, что в среду, 30 сентября, атмосферное давление останется повышенным, ожидается переменная облачность без осадков: ночью +5…+8 градусов, после полудня +15…+18 градусов. В четверг, 1 октября, в столичном регионе солнце иногда будет выглядывать из-за облаков, температура сохранится на уровне +14…+17 градусов днем и +5…+8 ночью. Главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова отметила, что последняя неделя сентября в Москве и области начнется комфортной погодой. Небольшой дождь, который соберется к вечеру воскресенья, не должен напугать жителей столичного региона.