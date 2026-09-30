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Главная / Общество /

В ДТП погиб озвучивавший Бэтмена актер Антон Алехин

Инна Шульгина
Социальные сети
Социальные сети

Актер дубляжа, диктор Антон Алехин погиб. Об этом сообщает творческое объединение Flarrow Films.

По данным ТАСС, актер погиб в ДТП, выбежав на дорогу на красный сигнал светофора. Трагедия случилась 26 сентября. Алехину было 40 лет.

Диктор известен более чем 50 работами. В частности, он озвучил героя в мультфильме «Бэтмен будущего: Возвращение Джокера», нескольких сезонах «Лиги справедливости: Без границ» и анимационном фильме «Бэтмен и Супермен: Битва суперсыновей».‍

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