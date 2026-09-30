В ДТП погиб озвучивавший Бэтмена актер Антон Алехин

Диктор известен более чем 50 работами. В частности, он озвучил героя в мультфильме «Бэтмен будущего: Возвращение Джокера», нескольких сезонах «Лиги справедливости: Без границ» и анимационном фильме «Бэтмен и Супермен: Битва суперсыновей».‍