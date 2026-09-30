В ДТП погиб озвучивавший Бэтмена актер Антон Алехин
Актер дубляжа, диктор Антон Алехин погиб. Об этом сообщает творческое объединение Flarrow Films.
По данным ТАСС, актер погиб в ДТП, выбежав на дорогу на красный сигнал светофора. Трагедия случилась 26 сентября. Алехину было 40 лет.
Диктор известен более чем 50 работами. В частности, он озвучил героя в мультфильме «Бэтмен будущего: Возвращение Джокера», нескольких сезонах «Лиги справедливости: Без границ» и анимационном фильме «Бэтмен и Супермен: Битва суперсыновей».