Пилотами самолета Flydubai оказались граждане Омана и ОАЭ

30 сентября самолет авиакомпании Flydubai, выполнявший рейс из Дубая в Тель-Авив, перестал отображаться на сервисах для отслеживания полетов. Перед этим он передал код, используемый при возможном захвате воздушного судна. После этого появилась информация, что пилотами могли быть граждане России и Украины, между которыми произошел конфликт.