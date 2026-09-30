Пилотами самолета Flydubai оказались граждане Омана и ОАЭ
Пилотами самолета авиакомпании Flydubai, который экстренно приземлился в Саудовской Аравии, были граждане Омана и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом пишет ливанский портал Cedar News со ссылкой на источники в Израиле.
Телеканал N12 сообщил, что один из пилотов попытался захватить управление воздушным судном и ранил своего коллегу ножом. Чиновник из Израиля назвал это «терактом в стиле 11 сентября».
«Там есть еще одна команда пилотов, которые взяли под контроль самолет. Драматическая катастрофа была предотвращена», – отметил он. Телеканал не уточняет, гражданами каких стран были пилоты, называя того, кто пытался устроить теракт, «жителем одной из стран Персидского залива».
30 сентября самолет авиакомпании Flydubai, выполнявший рейс из Дубая в Тель-Авив, перестал отображаться на сервисах для отслеживания полетов. Перед этим он передал код, используемый при возможном захвате воздушного судна. После этого появилась информация, что пилотами могли быть граждане России и Украины, между которыми произошел конфликт.