ВЦИОМ: почти половина россиян предпочла бы для себя дом престарелых
44% россиян предпочли бы для себя дом престарелых, если уход требует значительных усилий для семьи. Такие данные привел аналитический центр ВЦИОМ.
19% россиян регулярно ухаживают за больными или людьми с инвалидностью, тогда как в 2021 г. таких респондентов был 21%. Кроме того, представления россиян о том, где лучше жить пожилым людям, за пять лет изменились. 39% считают, что пожилым лучше жить в семье, в то время как в 2021 г. так отвечал 52% опрошенных.
Доля тех, кто считает оптимальным проживание пожилого человека у себя дома с получением помощи на дому, выросла с 27% до 35%. Еще 14% респондентов считают, что пожилым лучше жить в доме престарелых. Остаться в семье и попросить родственников об уходе в такой ситуации предпочли бы 8% опрошенных против 9% в 2021 г.
По данным Минтруда, по состоянию на июнь только 11% пожилых людей и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе, охвачено им. Согласно национальным целям развития, к 2030 г. охват должен увеличиться до 30% – более чем в 2,5 раза. Как сообщили 17 июля в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой, охват системы долговременного ухода в 2026 г. составил 184 000 человек пожилого возраста и инвалидов. А в 2025 г. 10,5% пожилых людей и инвалидов, нуждающихся в уходе, получали его.