ВЦИОМ: почти половина россиян предпочла бы для себя дом престарелых

19% россиян регулярно ухаживают за больными или людьми с инвалидностью, тогда как в 2021 г. таких респондентов был 21%. Кроме того, представления россиян о том, где лучше жить пожилым людям, за пять лет изменились. 39% считают, что пожилым лучше жить в семье, в то время как в 2021 г. так отвечал 52% опрошенных.