Пожару в особняке Миллера в Петербурге присвоили третий ранг сложности

Сообщение о возгорании по адресу Исаакиевская площадь, дом 3 поступило 1 октября в 20:11 мск. Пожар произошел в неэксплуатируемом здании размером 60 на 33 м. Площадь горения составляет около 2000 кв. м. В 20:26 ранг пожара был повышен до второго, а в 21:12 – третьего.