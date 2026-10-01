Пожару в особняке Миллера в Петербурге присвоили третий ранг сложности
Пожару в особняке Миллера на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге присвоен третий ранг сложности. Об этом сообщили в городском МЧС.
Сообщение о возгорании по адресу Исаакиевская площадь, дом 3 поступило 1 октября в 20:11 мск. Пожар произошел в неэксплуатируемом здании размером 60 на 33 м. Площадь горения составляет около 2000 кв. м. В 20:26 ранг пожара был повышен до второго, а в 21:12 – третьего.
К ликвидации возгорания привлечены 165 человек и 37 единиц техники. Из них от МЧС России задействованы 125 человек личного состава и 25 единиц техники.
ГУ МЧС сообщило, что есть риск распространения пожара на соседние дома.
Особняк Миллера на Исаакиевской площади был перестроен в 1879–1880 гг. по проекту архитектора Фердинанда Миллера на основе более ранних построек второй половины XVIII века. В 2021 г. особняк и примыкающий к нему доходный дом включили в реестр объектов культурного наследия регионального значения.
В 2026 г. сообщалось о планах отреставрировать здание и приспособить его под жилье, завершить работы планировалось к концу 2027 г.