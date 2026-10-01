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Огонь с особняка Миллера в Петербурге перекинулся на соседнее здание

Татьяна Мозолевская
РИА Новости
РИА Новости

Огонь с горящего особняка у Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге перекинулся на соседнее здание. Об этом сообщили в экстренных службах, передает ТАСС.

По данным агентства, дым идет с крыши соседнего дома. Спасатели проводят проливку кровли.

Жильцов соседнего здания эвакуировали. Администрация района решает вопрос об их временном размещении.

1 октября пожару в особняке Миллера на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге был присвоен третий ранг сложности. Сообщение о возгорании по адресу Исаакиевская площадь, дом 3 поступило 1 октября в 20:11 мск. Пожар произошел в неэксплуатируемом здании размером 60 на 33 м. Площадь горения составляет около 2000 кв. м. В 20:26 ранг пожара был повышен до второго, а в 21:12 – третьего.

Пожар в особняке Миллера в Санкт-Петербурге: кадры с места
Вечером 1 октября в центре Санкт-Петербурга, напротив Исаакиевского собора, вспыхнул пожар в особняке Миллера. Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 20:11. По данным МЧС, площадь огня достигла 2000 кв. м. На месте продолжают работать спасатели, а следственный отдел СК РФ по Адмиралтейскому району города уже начал доследственную проверку по факту происшествия.
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Вечером 1 октября в центре Санкт-Петербурга, напротив Исаакиевского собора, вспыхнул пожар в особняке Миллера. Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 20:11. По данным МЧС, площадь огня достигла 2000 кв. м. На месте продолжают работать спасатели, а следственный отдел СК РФ по Адмиралтейскому району города уже начал доследственную проверку по факту происшествия. / Валентин Егоршин/ТАСС

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