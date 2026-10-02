Путин указал на рост престижа рабочих профессий

В 2022 г. Путин подписал указ о праздновании Дня среднего профессионального образования. Как отмечается в документе, такое решение было принято для того, чтобы популяризировать его. Среднее профессиональное образование можно получить после девяти классов основного или 10–11 классов среднего общего обязательного образования. Обучение проводится в колледжах, техникумах, лицеях и других образовательных организациях.