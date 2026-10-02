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Путин указал на рост престижа рабочих профессий

Сергей Пахомов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Президент России в ходе поздравления россиян с Днем среднего профессионального образования указал на рост престижа рабочих профессий. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте российского лидера.

«Отрадно, что растет престиж рабочих профессий, и все больше молодых людей выбирают для себя учебу в колледжах и техникумах», – говорится в поздравлении.

По словам Путина, сейчас специалисты рабочих профессий востребованы в экономике и социальной сфере. Глава государства подчеркнул, что от них зависит будущее российской промышленности и высокотехнологических производств, а также укрепление индустриального, оборонного потенциала страны, развитие строительного комплекса и ЖКХ.

Российский лидер призвал сохранять высокую эффективность среднего профессионального образования. Оно должно и впредь открывать молодежи широкие возможности для реализации, уточнил президент.

В 2022 г. Путин подписал указ о праздновании Дня среднего профессионального образования. Как отмечается в документе, такое решение было принято для того, чтобы популяризировать его. Среднее профессиональное образование можно получить после девяти классов основного или 10–11 классов среднего общего обязательного образования. Обучение проводится в колледжах, техникумах, лицеях и других образовательных организациях.

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