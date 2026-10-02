Заключенный убил сотрудника ФСИН в поезде «Владикавказ – Адлер»

Заключенный, этапируемый в поезде «Владикавказ – Адлер», напал на сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и нанес ему смертельные ранения. Об этом сообщило ведомство в Telegram-канале.



Инцидент произошел в районе станции Муртазово, когда один из осужденных вышел в туалет. В результате нападения один сотрудник погиб, среди гражданского населения пострадавших нет.