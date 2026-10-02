Заключенный убил сотрудника ФСИН в поезде «Владикавказ – Адлер»
Заключенный, этапируемый в поезде «Владикавказ – Адлер», напал на сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и нанес ему смертельные ранения. Об этом сообщило ведомство в Telegram-канале.
Инцидент произошел в районе станции Муртазово, когда один из осужденных вышел в туалет. В результате нападения один сотрудник погиб, среди гражданского населения пострадавших нет.
В настоящее время проводится проверка.
ФСИН также опровергла появившуюся в СМИ информацию о бунте осужденных и захвате заложников. «Информация о захвате заключенными заложников не соответствует действительности», – сообщало ведомство.
В феврале 2025 г. Иркутский областной суд назначил от 5,5 до 21 года лишения свободы 12 фигурантам дела о массовых беспорядках и дезорганизации работы ИК-15 в Ангарске.