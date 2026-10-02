СК возбудил дело после нападения заключенного на конвоиров в Кабардино-Балкарии
По факту нападения заключенного на конвоиров в Кабардино-Балкарии возбуждено уголовное дело по трем статьям, сообщил Следственный комитет России.
Дело возбуждено по ч. 1 ст. 226 УК РФ (хищение огнестрельного оружия), ч. 3 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, с применением опасного для жизни и здоровья насилия) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).
По версии следствия, 2 октября во время этапирования в поезде «Владикавказ – Адлер» один из заключенных напал на сотрудников ФСИН и завладел огнестрельным оружием одного из них. После этого он произвел множество выстрелов в конвоиров.
В результате нападения один сотрудник ФСИН погиб на месте, еще трое получили ранения различной степени тяжести.
В ночь на 3 октября стало известно, что заключенный, этапируемый в поезде «Владикавказ – Адлер», напал на сотрудника ФСИН и нанес ему смертельные ранения. Тогда ФСИН опровергла появившуюся в СМИ информацию о бунте осужденных и захвате заложников.