РАН: Россия нагревается вдвое быстрее других территорий на Земле

Россия теплеет быстрее среднемировых темпов. По оценке эксперта по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексея Кокорина, за последние 50 лет средняя температура в стране выросла на 2,5 градуса по Цельсию, что примерно на 1 градус выше среднемировых темпов, писали «РИА Новости». По данным Института глобального климата и экологии Росгидромета, в июле 2026 г. скорость потепления на территории России составила 0,38°C за 10 лет, тогда как в среднем по суше Земного шара – 0,28°C за 10 лет.