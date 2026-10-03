РАН: Россия нагревается вдвое быстрее других территорий на Земле
Россия нагревается в два раза быстрее, чем другие территории Земли, и этот тренд сохранится. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил глава РАН Геннадий Красников.
«В целом Россия нагревается в два раза быстрее, чем другие территории. Это будет приводить ко многим явлениям резко континентальным: будет увеличиваться число таких нехарактерных явлений, как торнадо, когда в одном месте засуха, а в другом – наводнения», – сказал ученый.
По его словам, российские климатологи сегодня делают долгосрочные прогнозы на пять лет вперед. «Они не могут быть точными по дням, но в целом год охарактеризовать они в состоянии. Мы пока будем идти в нынешнем тренде – то есть увеличение тепла», – добавил Красников.
Отвечая на вопрос о пике явления Эль-Ниньо, который некоторые ученые прогнозируют в ноябре, глава РАН напомнил, что об этом течении известно уже десятилетиями и многие прогнозы не оправдались из-за сложности моделей.
«Там же надо в целом по Земле смотреть – соленость воды, ее температура, другие течения. То, что будут происходить изменения, – однозначно, весь вопрос, в какой период времени», – предупредил Красников.
Россия теплеет быстрее среднемировых темпов. По оценке эксперта по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексея Кокорина, за последние 50 лет средняя температура в стране выросла на 2,5 градуса по Цельсию, что примерно на 1 градус выше среднемировых темпов, писали «РИА Новости». По данным Института глобального климата и экологии Росгидромета, в июле 2026 г. скорость потепления на территории России составила 0,38°C за 10 лет, тогда как в среднем по суше Земного шара – 0,28°C за 10 лет.
Правительство России утвердило национальный план мероприятий третьего этапа адаптации к изменениям климата до 2030 г. В 2027–2028 гг. должны быть разработаны схемы противодействия наводнениям и опустыниванию сельхозземель.