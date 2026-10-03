Суд арестовал главу Госкомиссии по запасам полезных ископаемых
Басманный суд Москвы отправил под арест генерального директора Госкомиссии по запасам полезных ископаемых Игоря Шпурова, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Шпурова задержали в Москве по делу о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Как сообщил источник ТАСС, взятка может быть связана с решением вопроса о выдаче лицензии.
В Роснедрах заявили, что оказывают содействие правоохранительным органам.
Шпурова назначили гендиректором Госкомиссии в 2013 г. Имеет ученую степень кандидата геолого-минералогических наук и доктора технических наук. Обладает государственными и ведомственными наградами. Является академиком Международной академии экономики и бизнеса (МАНЭБ), РАЕН и Академии горных наук (АГН).