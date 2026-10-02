Гендиректора Госкомиссии по запасам полезных ископаемых задержали за взятку
Гендиректор Госкомиссии по запасам полезных ископаемых Игорь Шпуров задержан в Москве по делу о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на силовые структуры.
Суд может избрать меру пресечения 2 октября. В Роснедрах заявили, что оказывают содействие правоохранительным органам.
Шпуров был назначен гендиректором Госкомиссии в 2013 г. Имеет ученую степень кандидата геолого-минералогических наук и доктора технических наук. Обладает государственными и ведомственными наградами. Является академиком Международной академии экономики и бизнеса (МАНЭБ), РАЕН и Академии горных наук (АГН).