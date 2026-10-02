Гендиректора Госкомиссии по запасам полезных ископаемых задержали за взятку

Гендиректор Госкомиссии по запасам полезных ископаемых Игорь Шпуров задержан в Москве по делу о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на силовые структуры.