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Главная / Общество /

Гендиректора Госкомиссии по запасам полезных ископаемых задержали за взятку

Инна Шульгина
Максим Слуцкий / ТАСС
Максим Слуцкий / ТАСС

Гендиректор Госкомиссии по запасам полезных ископаемых Игорь Шпуров задержан в Москве по делу о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на силовые структуры.

Суд может избрать меру пресечения 2 октября. В Роснедрах заявили, что оказывают содействие правоохранительным органам.‍

Шпуров был назначен гендиректором Госкомиссии в 2013 г. Имеет ученую степень кандидата геолого-минералогических наук и доктора технических наук. Обладает государственными и ведомственными наградами. Является академиком Международной академии экономики и бизнеса (МАНЭБ), РАЕН и Академии горных наук (АГН).

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