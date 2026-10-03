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Движение поездов приостановили на участке серой ветки метро Москвы

Анна Виноградова

Движение поездов приостановлено на участке Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро от станции «Серпуховская» до «Нагорной», сообщил столичный департамент транспорта. В обратном направлении составы следуют с увеличенными интервалами.

Первоначально дептранс сообщал об увеличении интервалов на южном участке серой ветки для проверки состава. Позднее движение поездов на части линии было приостановлено. Предварительное время восстановления движения — 15-20 минут.

21 апреля движение приостанавливали на Сокольнической линии на участке от «Парка культуры» до «Сокольников» из-за технической неисправности одного из составов. Неисправный поезд передали на сервисное обслуживание компании-производителя.

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