Главная / Общество /

В Москве остановлено движение поездов на Сокольнической линии метро

Ведомости

В Москве временно приостановлено движение поездов на Сокольнической линии московского метро на участке «Парк Культуры» – «Сокольники» из-за технической неисправности одного из составов. Об этом сообщает столичный департамент транспорта.

Сообщается, что неисправный поезд был остановлен на линии и передан на сервисное обслуживание компании-производителя. При этом угрозы безопасности пассажиров не было. Сотрудники метро помогли людям организованно покинуть поезд и пройти на станцию.

Специалисты работают на месте, принимаются меры для скорейшего восстановления движения.

Пассажирам рекомендовано пользоваться альтернативными маршрутами, включая другие линии метро, бесплатные автобусы «КМ» и маршруты Московских центральных диаметров (МЦД).

До этого дептранс Москвы сообщал об остановке движения поездов между станциями «Сокольники» и «Бульвар Рокоссовского». В 10:55 мск работа метро на этом участке была восстановлена.

В ноябре 2025 г. на красной ветке метро движение поездов было остановлено из-за сообщения о человеке на путях.

