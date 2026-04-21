В Москве остановлено движение поездов на Сокольнической линии метро
В Москве временно приостановлено движение поездов на Сокольнической линии московского метро на участке «Парк Культуры» – «Сокольники» из-за технической неисправности одного из составов. Об этом сообщает столичный департамент транспорта.
Сообщается, что неисправный поезд был остановлен на линии и передан на сервисное обслуживание компании-производителя. При этом угрозы безопасности пассажиров не было. Сотрудники метро помогли людям организованно покинуть поезд и пройти на станцию.
Специалисты работают на месте, принимаются меры для скорейшего восстановления движения.
Пассажирам рекомендовано пользоваться альтернативными маршрутами, включая другие линии метро, бесплатные автобусы «КМ» и маршруты Московских центральных диаметров (МЦД).
До этого дептранс Москвы сообщал об остановке движения поездов между станциями «Сокольники» и «Бульвар Рокоссовского». В 10:55 мск работа метро на этом участке была восстановлена.
В ноябре 2025 г. на красной ветке метро движение поездов было остановлено из-за сообщения о человеке на путях.