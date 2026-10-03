Со станции метро «Тульская» из-за задымления эвакуировали около 250 человек
Около 250 человек эвакуировали со станции московского метро «Тульская» из-за задымления. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах. Обстановка на месте спокойная.
До этого сообщалось, что движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии приостановили на участке от «Серпуховской» до «Нагорной». В обратном направлении составы следовали с увеличенными интервалами. Первоначально департамент транспорта Москвы сообщал об увеличении интервалов на южном участке серой ветки для проверки состава.