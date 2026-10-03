Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
SNGS15,14-0,16%CNY Бирж.12,497+0,67%IMOEX2 290,18+0,57%RTSI864,19+0,57%RGBI111,32+0,12%RGBITR764,84+0,21%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Со станции метро «Тульская» из-за задымления эвакуировали около 250 человек

Анна Виноградова

Около 250 человек эвакуировали со станции московского метро «Тульская» из-за задымления. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах. Обстановка на месте спокойная.

До этого сообщалось, что движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии приостановили на участке от «Серпуховской» до «Нагорной». В обратном направлении составы следовали с увеличенными интервалами. Первоначально департамент транспорта Москвы сообщал об увеличении интервалов на южном участке серой ветки для проверки состава.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её