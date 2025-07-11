Курица-гриль, рамки в аэропорту и желтые такси: что принесла Олимпиада в Москве

Курица-гриль, рамки в аэропорту и желтые такси: что принесла Олимпиада в Москве45 лет назад в СССР впервые появилась официальная газировка Игр Coca-Cola
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Желтые такси
Накануне Олимпиады-80 организаторы рассчитывали принять в СССР около 120 000 иностранцев. В итоге ее посетили 226 000 любителей спорта из-за границы. Около 30 000 приехали в СССР по линии профсоюзного туризма и передвигались по столице в основном пешими группами или экскурсионными автобусами. Все остальные использовали общественный транспорт и такси. Их подготовили заранее. Накануне Олимпиады в метро изменили таблички навигации и начали объявлять станции на английском, а такси сменили окрас.
В СССР такси чаще всего красили в белый и красный, светло-зеленый или бежевый цвета. Именно такие машины ездят в советском кино, например, в фильме Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука». Накануне Олимпиады такси перекрасили в привычный иностранцам (а теперь и нам) желтый цвет.
По рассказам соавтора книги «Свидетели игр» Марины Крыловой, отбирать водителей для Олимпиады начали еще в 1979 г. и закончили только за четыре месяца до старта соревнований. Все кандидаты прошли проверки органов госбезопасности и не имели аварий в течение 10 лет. Если в Москве не хватало кадров с незапятнанной репутацией, привлекали водителей из регионов СССР. По воспоминаниям московского таксиста Виталия Клюева, тщательная подготовка не казалась чем-то особенным: в столице регулярно формировали специальные колонны под съезды и крупные события. Появившуюся перед Играми 1980 г. водители называли просто «олимпийской». Необычным стало, что таксистам в ней выдали разговорники и провели экспресс-курсы английского.
В СССР такси чаще всего красили в белый и красный, светло-зеленый или бежевый цвета. Именно такие машины ездят в советском кино, например, в фильме Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука». Накануне Олимпиады такси перекрасили в привычный иностранцам (а теперь и нам) желтый цвет.
По рассказам соавтора книги «Свидетели игр» Марины Крыловой, отбирать водителей для Олимпиады начали еще в 1979 г. и закончили только за четыре месяца до старта соревнований. Все кандидаты прошли проверки органов госбезопасности и не имели аварий в течение 10 лет. Если в Москве не хватало кадров с незапятнанной репутацией, привлекали водителей из регионов СССР. По воспоминаниям московского таксиста Виталия Клюева, тщательная подготовка не казалась чем-то особенным: в столице регулярно формировали специальные колонны под съезды и крупные события. Появившуюся перед Играми 1980 г. водители называли просто «олимпийской». Необычным стало, что таксистам в ней выдали разговорники и провели экспресс-курсы английского.