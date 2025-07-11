Газета
Телеграм
Главная / Общество / Подборка /

Курица-гриль, рамки в аэропорту и желтые такси: что принесла Олимпиада в Москве

45 лет назад в СССР впервые появилась официальная газировка Игр Coca-Cola
Елена Дурандина
Накануне Олимпиады-80 организаторы рассчитывали принять в СССР около 120 000 иностранцев. В итоге ее посетили 226 000 любителей спорта из-за границы. Около 30 000 приехали в СССР по линии профсоюзного туризма и передвигались по столице в основном пешими группами или экскурсионными автобусами. Все остальные использовали общественный транспорт и такси. Их подготовили заранее. Накануне Олимпиады в метро изменили таблички навигации и начали объявлять станции на английском, а такси сменили окрас.В СССР такси чаще всего красили в белый и красный, светло-зеленый или бежевый цвета. Именно такие машины ездят в советском кино, например, в фильме Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука». Накануне Олимпиады такси перекрасили в привычный иностранцам (а теперь и нам) желтый цвет.По рассказам соавтора книги «Свидетели игр» Марины Крыловой, отбирать водителей для Олимпиады начали еще в 1979 г. и закончили только за четыре месяца до старта соревнований. Все кандидаты прошли проверки органов госбезопасности и не имели аварий в течение 10 лет. Если в Москве не хватало кадров с незапятнанной репутацией, привлекали водителей из регионов СССР. По воспоминаниям московского таксиста Виталия Клюева, тщательная подготовка не казалась чем-то особенным: в столице регулярно формировали специальные колонны под съезды и крупные события. Появившуюся перед Играми 1980 г. водители называли просто «олимпийской». Необычным стало, что таксистам в ней выдали разговорники и провели экспресс-курсы английского.
Юрий Сомов / РИА Новости
После Второй мировой войны Олимпийские игры стали главной площадкой для рекламы спортивных товаров. При этом наши атлеты оставались недоступными для иностранных компаний из-за закрытости СССР. Первым до советских спортсменов добрался основатель компании Аdidas Ади Дасслер. Он лично снял мерки с ноги первой олимпийской чемпионки СССР Нины Пономаревой и подарил ей кроссовки во время Олимпиады-1952 в Хельсинки. Впоследствии представители Аdidas регулярно раздавали кроссовки советским атлетам, иногда прямо на стадионе. Накануне Олимпиады советский спорткомитет решил не экономить на экипировке и подписал в 1979 г. контракт со старыми знакомыми – французским отделением Аdidas. Компания стала поставщиком формы по 11 видам спорта, стоимость соглашения в год оценивали в 300 000 руб. Прежде из СССР в Аdidas поступали только разовые заказы (до 70 000 руб. в год). Параллельно начали и производственное сотрудничество. В 1978 г. московский комбинат «Спорт» получил от Аdidas лицензию на выпуск спортивной обуви. В итоге «адидасы» стали частью городской моды. Москвичи рассказывали исследователям, что «до того [Олимпиады] как-то особого культа кроссовок не было. Носили их больше как спортивную обувь и, например, на работу в приличную организацию ходить в кроссовках было не принято. Перед Олимпиадой пошло много материалов о спортсменах с фото, особенно заграничными… Все присмотрелись и решили, что кроссовки с джинсами – замечательный вариант повседневной одежды, и стали за ними гоняться».
Сергей Гунеев / РИА Новости
Газировки Fanta и Coca-Cola поставляли на Олимпиаду-80 по спонсорским контрактам. Они считались официальными напитками Игр в Москве. К стадионам привозили кеги по 25 и 50 кг. Раньше в СССР пили только местные лимонады и Pepsi, которое производили в Новороссийске и Евпатории по лицензии еще в 1970-е гг.Несмотря на культовый статус Coca-Cola, многие москвичи и гости Олимпиады запомнили именно апельсиновый вкус Fanta. Ее продавали стаканами по 20 копеек. Гражданам СССР Fanta казалась страшно дорогой: газировка с сиропом из автомата и квас из бочки тогда стоили всего по 3 копейки. Зато персонал Олимпиады и спортсмены за нее не платили. «В информационном центре Большой спортивной арены был холодильник с Coca-Cola, Pepsi, Fanta. Но мы уже к тому времени Fanta, честно говоря, обпились… и попросили принести нам советских лимонадов и "Байкала"», – рассказывала потом СМИ специалист Госмузея физкультуры и спорта Ирина Дзидзигури.Параллельно советские граждане впервые попробовали напитки из жестяной тары, но, по воспоминаниям очевидцев, некоторые получили «не алюминиевые, легко вскрывающиеся банки, а настоящие консервные, как для горошка, только эти были для напитков».
Юрий Венделин и Анатолий Рухадзе / Фотохроника ТАСС
В СССР в автомате с газированной водой стояли стеклянные граненые стаканы. Покупатели выпивали свою порцию, ополаскивали стакан водой и возвращали его на место. Не слишком гигиенический метод, но он мало кого волновал вплоть до Олимпиады-80.Накануне Игр в СССР возникли опасения, что иностранцы привезут с собой необычные инфекции. В стране закупили специальные средства защиты и начали прививки против холеры. По данным историков Кирзюка и Архиповой, от нее вакцинировали 45 000 москвичей, в том числе работников олимпийской деревни и стадионов.Горожанам рекомендовали временно не покупать напитки из автоматов. Поблизости со стадионами газировки разливали в одноразовые пластиковые стаканчики с графическими рисунками или надписями кириллицей «Кока-Кола» и «Фанта». По словам историка Александра Никишина, «их было много, и они разлетелись по всей олимпийской Москве». Многие сохранили пластиковые стаканчики после завершения Олимпиады и ходили с ними на пикники. Периодически в сети продают эти запасы – цены от 500 до 1 млн руб.
Виталий Арутюнов / РИА Новости
Во время мюнхенской Олимпиады-1972 террористы взяли в заложники спортсменов и членов официальной делегации Израиля. В ходе теракта погибли 11 атлетов и один полицейский. Террористы пронесли гранаты, автоматы и пистолеты на территорию олимпийской деревни в вещмешках. В Мюнхене не проверяли сумки туристов и спортсменов, чтобы не навредить радостной атмосфере Игр.В Москве не хотели повторения трагедии и всерьез задумались, как ненавязчиво провести досмотры и соблюсти при этом необходимые меры безопасности. По словам медиаменеджера Александра Шпаковского, в одном из оборонных НИИ, в котором его дед работал генеральным конструктором, специально для московской Олимпиады подготовили современные системы досмотра. Шпаковский говорит, что рамки создали практически с нуля, потому что ничего подобного раньше в СССР не производили.Новые «рентгеновские аппараты» установили в терминале «Шереметьево-2». Его построили и открыли специально к московским Играм. Вскоре рамки установили по всем аэропортам страны. В наши дни они стоят даже в Московском метрополитене.
Александр Макаров / РИА Новости
Перед Олимпиадой-80 западные газеты писали про «трудности Советского Союза в сфере обслуживания». Некоторые отмечали, что в стране не хватает ни ресторанов, ни продуктов питания. В итоге советские чиновники вплотную занялись вопросами питания и местным фастфудом.В Москве открыли пиццерии, уличные веранды и впервые привезли из-за рубежа 25 автокафе, в которых в основном торговали горячими сосисками. В общей сложности для гостей Олимпиады подготовили 173 ресторана и 517 кафе. Вместе они вмещали 180 000 посетителей. Помещения не только отремонтировали, но и переоборудовали. Многие получили иностранный инвентарь, в том числе кофемашины и электрические грили.После закупки грилей в Москве появились и куры-гриль. Изначально они считались вполне респектабельной кухней. Кур жарили в престижном ресторане «Прага», популярной гостинице «Белград», построенном специально для Игр отеле «Севастополь» и на территории олимпийской деревни. Сейчас курица-гриль считается перекусом и готовится в киосках прямо возле метро.
Иосифа Будневича и Геннадия Попова / Фотохроника ТАСС
Поставщиками и спонсорами Игр считались 222 советских предприятия и 103 зарубежные компании. На импортные товары народного потребления потратили около 76 млн руб. В общей сложности завезли 10 000 т продуктов. Главными поставщиками стали Югославия, Польша и Финляндия. В основном закупали порционные продукты, которые почти не производили в СССР, – например, плавленые сырки треугольниками, расфасованные йогурты, джемы, кофе и перец.Настоящей сенсацией стали финские колбасные нарезки, масло в пачке и небольшие соки Marli с трубочкой. Масло и колбасы в СССР продавали на развес, соки чаще всего – трехлитровыми банками или на разлив. Москвичка Татьяна Федотова во время Олимпиады-80 жила в Иванове, но ее тетя работала поваром в олимпийской деревне и готовила для vip-персон. После Олимпиады она привезла родственникам сувениры: жвачки в пластинках, соки с трубочкой и платье-сафари цвета хаки. «Такие платья поварам выдавали в качестве формы, и они стали страшно модными. Мне, как женщине, больше всего понравилось платье, но соки с трубочкой тоже поразили. Мы такого никогда не видели и придумать не могли», – рассказывает Татьяна Федотова.Финский сервелат в вакууме тоже впервые завезли в СССР. В нарезке весом 100 гр его продавали по 35 копеек. «Финские колбасы были просто неповторимы… Вкус ощущаю даже сейчас», – спустя годы поделился со СМИ историк Равшан Абдуллаев. В дни Олимпиады он побывал в Москве в составе делегации Узбекской ССР.
Иосифа Будневича и Геннадия Попова / Фотохроника ТАСС
1  / 7
Желтые такси
Накануне Олимпиады-80 организаторы рассчитывали принять в СССР около 120 000 иностранцев. В итоге ее посетили 226 000 любителей спорта из-за границы. Около 30 000 приехали в СССР по линии профсоюзного туризма и передвигались по столице в основном пешими группами или экскурсионными автобусами. Все остальные использовали общественный транспорт и такси. Их подготовили заранее. Накануне Олимпиады в метро изменили таблички навигации и начали объявлять станции на английском, а такси сменили окрас.

В СССР такси чаще всего красили в белый и красный, светло-зеленый или бежевый цвета. Именно такие машины ездят в советском кино, например, в фильме Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука». Накануне Олимпиады такси перекрасили в привычный иностранцам (а теперь и нам) желтый цвет.

По рассказам соавтора книги «Свидетели игр» Марины Крыловой, отбирать водителей для Олимпиады начали еще в 1979 г. и закончили только за четыре месяца до старта соревнований. Все кандидаты прошли проверки органов госбезопасности и не имели аварий в течение 10 лет. Если в Москве не хватало кадров с незапятнанной репутацией, привлекали водителей из регионов СССР. По воспоминаниям московского таксиста Виталия Клюева, тщательная подготовка не казалась чем-то особенным: в столице регулярно формировали специальные колонны под съезды и крупные события. Появившуюся перед Играми 1980 г. водители называли просто «олимпийской». Необычным стало, что таксистам в ней выдали разговорники и провели экспресс-курсы английского.
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных