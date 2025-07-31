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Положение вне игры: кого из звезд спорта лишилась Олимпиада-1980 из-за бойкота

На соревнования в Москве мог приехать и Марадона
Юрий Истомин
На Играх-1980 выступили более 5000 атлетов – это меньше, чем на любой из трех предыдущих летних Олимпиад, хотя медалей разыгрывалось больше (к примеру, в Мехико-1968 – 172 комплекта, а в Москве – 203). Сокращение числа участников стало следствием официального бойкота соревнований со стороны 65 стран из-за ввода советских войск в Афганистан в 197 г. При этом более тысячи спортсменов из этих государств получили разрешение Международного олимпийского комитета (МОК) выступить в Москве в индивидуальном порядке – без обозначения национальной принадлежности. Например, на Олимпиаду приехали британский легкоатлет Себастьян Коу, австралийская пловчиха Мишель Форд, швейцарский велогонщик Роберт Дилль-Бунди и французский дзюдоист Тьерри Ре. Все они вернулись домой с золотыми медалями. И все же Игры не досчитались важных героев – сильнейшего в мире прыгуна в воду, талантливого немецкого гребца, перспективного американского баскетболиста и даже, возможно, самого Диего Марадоны.Пожалуй, главная потеря Игр – это Эдвин Мозес. Американский бегун специализировался на дистанции в 400 м с барьерами. В 1980 он подходил к пику карьеры: ему было 24 года, за плечами – золото Монреаля-1976 с мировым рекордом в 47,64 сек. Тот успех принес ему известность, а его техника стала считаться образцовой – Мозес стабильно делал 13 шагов между барьерами, вместо обычных 14 или 15, которые требовались его соперникам. Так он выигрывал у них с явным преимуществом.Эдвин на несколько лет стал недосягаем для конкурентов в своей коронной дисциплине. В августе 1977 г. он успешно выступил на чемпионате мира в Дюссельдорфе и с тех пор на разных соревнованиях выиграл 122 забегов подряд. Невероятная серия продлилась почти 10 лет – до июня 1987 г. За месяц до старта Олимпиады Мозес установил очередной мировой рекорд – 47,13. Это на 1,57 сек быстрее западногерманского бегуна Фолькера Бека, который завоевал золото в Москве. Неудивительно, что престижный журнал Track &amp; Field News признал именно Эдвина легкоатлетом 1980 г. Бойкот Мозес переживал тяжело. «Нам не разрешили ехать по не до конца понятной причине», – вспоминал бегун. И утверждал, что жесткая позиция США стоила ему «семизначной суммы» призовых и бонусов. Впрочем, на Олимпиаде-1984 он снова вышел на старт и ожидаемо выиграл.
imago / tass
Пловчиха Трейси Колкинс также мечтала поехать на Игры-1980. Она рано стала звездой. На чемпионате мира-1978 американка выиграла пять золотых медалей и одну серебряную. К тому моменту ей исполнилось 15, и тогда же ее признали&nbsp;лучшим спортсменом-любителем в США. Колкинс стала самым юным лауреатом в истории премии. На этом ее успехи не заканчивались. В январе 1980-го она установила мировой рекорд на дистанции в 200 м комплексным плаванием (2:13,69), который, впрочем, вскоре побила ее главная соперница тех лет – Петра Шнайдер из ГДР. Их дуэли на Олимпиаде зрители так и не дождались.&nbsp;За несколько недель до Игр в интервью Sports Illustrated Колкинс призналась: «Возможно, к 1984-му я уже буду на спаде. Пока не беспокоюсь об этом, но задумываюсь, когда вижу, как выступают 12-ти и 13-летние дети». Колкинс повезло, в Лос-Анджелесе 21-летняя спортсменка выиграла три олимпийских золота – и вскоре завершила карьеру. Тогда для плавания это было нормой.
Doug Jennings / AP Photo
Петер-Михаэль Кольбе тоже остался дома. За карьеру западногерманский гребец выиграл пять чемпионатов мира, а еще – три олимпийских серебра (все – в соревновании одиночек) – в Монреале-1976, Лос-Анджелесе-1984 и Сеуле-1988. В 1980-м немец мог рассчитывать на золото. Его главным соперником в те годы считался финн Пертти Карппинен. Именно ему Кольбе уступил на финише на Играх-1976, а затем в гонке 1984-го. Их противостояние – настоящая классика гребли, но бойкот лишил Кольбе шанса навязать борьбу принципиальному сопернику на Олимпиаде-1980. «Как будто кто-то проткнул шарик толстой иглой, и из него вышел весь воздух», – так в 2010-м Кольбе в интервью Süddeutsche Zeitung описывал свои чувства, когда узнал про бойкот соревнований.&nbsp;В отсутствии сильнейшего соперника финн без труда взял золото в Москве. А Кольбе вошел в историю как один из величайших спортсменов, который никогда не побеждал на Играх.&nbsp;
imago / tass
Другой немец, оставшийся вне игры, – Эрхард Вундерлих. В 23 года он стал главной звездой сборной ФРГ по гандболу. В 1978-м атлетичный, взрывной и не по годам зрелый Эрхард забил решающий гол в ворота сборной СССР на чемпионате мира. Это был первый успех команды Западной Германии и очень важный для страны. Прежде на турнире гораздо сильнее выступали гандболисты из ГДР, они регулярно брали медали, но к концу 1970-х ФРГ нагнала соседей. Вундерлих стал воплощением обновленной сборной и символом перемен в этом виде спорта. Олимпиада-1980 должна была стать ключевым эпизодом в его карьере, но до Москвы он так и не добрался, как и вся западногерманская команда. Сборная ГДР воспользовалась моментом и в финале переиграла СССР.&nbsp;В течение следующих лет Вундерлих по-прежнему считался одним из лучших в своем амплуа. В 1983-м его позвали в «Барселону», где пообещали зарплату в 2,5 млн марок за четыре года. С новым клубом он завоевал Кубок кубков, но отъезд в Испанию спровоцировал конфликт с национальной федерацией. Игрока отстранили от матчей сборной на год. Эрхард вернулся к Олимпиаде-1984. Команда поехала на нее одним из фаворитов, но в финале проиграла Югославии. Вундерлих провел турнир великолепно, но так и вошел в историю лишь серебряным призером. В 1999-м его признали в Германии гандболистом столетия, а теперь в его честь названа арена в Аугсбурге.&nbsp;
Imago / TASS
Олимпиаду сложно представить без американских баскетболистов, но в 1980-м они не приехали на нее. Штаты – традиционные фавориты турнира, хотя в те годы на Игры ездили не звезды НБА, а участники студенческой лиги. Соревнования в Москве пропустил Айзея Томас, лидер университетской команды Индианы и один из самых перспективных игроков сборной США тех лет. «Он был не просто хорош, он был феноменален, – вспоминал тренер американской сборной Ларри Браун. – Неизвестно, что случилось бы на тех Олимпийских играх, но я не сомневаюсь, что Айзея стал бы звездой».&nbsp;Уже в 19 лет Томас демонстрировал высокий уровень игрового интеллекта, обладал прекрасным дальним броском и отлично выбирал позицию на площадке. Эти способности пригодились и в НБА. В 1981-м Айзея выиграл студенческую лигу и перешел в «Детройт», где выступал до конца карьеры и в 1990-м стал чемпионом.Но на Олимпиаде разыгрывающий защитник так ни разу и не победил. К 1992-му МОК допустил на турнир профи, и США отправили в Барселону настоящую «команду мечты». Томас в состав не попал из-за разногласий с Майклом Джорданом. Против легенды «Чикаго» часто играли персонально, иногда грубо, а Томас в этом противостоянии особенно усердствовал, что и стало причиной конфликта. В 1992-м Джордан согласился сыграть за сборную только при условии, что Айзея в нее не попадет. Так Томас пролетел мимо второй Олимпиады в карьере.
AP Photo
Шанса завоевать олимпийскую медаль лишилась и американская бегунья Мэри Деккер. Она была главным универсалом эпохи – прекрасно выступала на разных дистанциях, и на 800 м и на 10 000. В дни московских Игр ей исполнилось 22 года, она была на пике карьеры, устанавливала национальные рекорды и уже залечила бесконечные травмы. Но из-за бойкота на ее коронной дистанции 1500 м победила советская легкоатлетка Татьяна Казанкина.&nbsp;Пресса прозвала Деккер «любимицей Америки», ей очень шел имидж «соседской девчонки», улыбчивой и доброжелательной спортсменки. К тому же бег на рубеже 1970-1980-х стал в США очень популярен, и Мэри оказалась лучшей рекламой этого вида спорта. И все же через несколько лет безупречный образ разрушили скандалы. На Играх-1984 Деккер бежала рядом с британкой Золой Бадд и задела ее. В результате контакта американка упала, получила травму и не добралась до финиша. Деккер обвинила в случившемся соперницу, но судьи ее не поддержали. Официально за инцидент никого не наказали, но агрессивное поведение Мэри подпортило ее репутацию. Еще сильнее по авторитету спортсменки ударил допинговый скандал. В 1996-м в ее пробах нашли запрещенные вещества, что стало поводом для двухлетней дисквалификации.&nbsp;&nbsp;&nbsp;
imago / tass
Американец Грег Луганис был главным претендентом на золото в прыжках в воду. В 1976-м он завоевал серебро, но спустя четыре года стал еще техничнее и стабильнее. На фоне первых слухов о переговорах Грег сильно забеспокоился. США не пустили бы своих атлетов в Москву даже в нейтральном статусе, так что Луганис вспомнил о корнях. Он наполовину грек, поэтому попытался получить греческое гражданство, что позволило бы ему выступить в столице СССР под флагом МОК. Вот только было уже поздно. Хоть Луганис имел право на паспорт, это означало бы временное отстранение от соревнований (такой «карантин» при смене гражданства полагается во многих видах спорта), и Игры-1980 он все равно бы пропустил.Так что первое олимпийское золото (и даже два – на трехметровом трамплине и на 10-метровой вышке) Луганис выиграл в 1984-м. В 1988-м американец повторил успех. К тому моменту у него вскрылись проблемы со здоровьем – врачи диагностировали ВИЧ, о чем знали лишь Грег и его ближайшее окружение. Во время Игр в Сеуле он неудачно оттолкнулся от трамплина и ударился затылком о его край. Луганис упал в воду с рассеченной головой, в бассейн попала кровь. Спортсмену наложили пять швов, а на следующий день он вышел на финал и выиграл. Через семь лет Луганис публично признался, что на тот момент уже знал о болезни. Многих тогда возмутило, почему спортсмен не сообщил о ВИЧ-статусе врачам и судьям, ведь после травмы в воду попала кровь. Но специалисты установили, что риск заражения в такой ситуации близок к нулю.
Sadayuki Mikami / AP Photo
Японцы – традиционные фавориты соревнований по дзюдо, но в Москве-1980 их не было. На Олимпиаду не поехал, к примеру, лидер сборной Ясухиро Ямашита. По значимости для спорта той эпохи его можно сравнить с Эдвином Мозесом – у японца тоже была невероятно длинная серия побед. Она началась в 1977-м и продлилась 203 боя – по апрель 1985-го.&nbsp;В 1979-м Ясухиро впервые выиграл чемпионат мира. В 1980-м он считался королем дзюдо в тяжелом весе и открытой категории, но Олимпиада прошла без его участия. Ямашита перенес бойкот по-восточному стойко, смирился и продолжил готовиться. Спустя четыре года он выиграл первое олимпийское золото, пусть и с огромным трудом. В полуфинале японец порвал икроножную мышцу, но все равно оказался сильнее. А в финале его соперник египтянин Мохамед Али Рашван демонстративно не атаковал Ясухиро по травмированной ноге. Этот бой вошел в историю как один из самых благородных на Олимпийских играх.&nbsp;
Уткин Игорь / Фотохроника ТАСС
Состав участников футбольного турнира тоже изменился в последний момент. Сразу семь ранее квалифицировавшихся сборных отказались ехать на турнир. Среди них – Норвегия, США, Иран, Египет, Малайзия, Гана и Аргентина. Их заменили другие команды. Например, следующим кандидатом после Аргентины было Перу, но и оттуда поступил отказ, поэтому на Олимпиаде дебютировала Венесуэла.&nbsp;Если бы не бойкот, в Москву вполне мог бы приехать молодой форвард Диего Марадона. Ему было 19 лет, он не успел сыграть на победном для его страны чемпионате мира-1978, но наверняка бы укрепил состав олимпийской сборной. Диего не участвовал в отборе на Олимпиаду – команда играла резервным составом. К тому же формально правила МОК запрещали выступать на турнире профессионалам, к которым уже причисляли Марадону. Но это ограничение часто обходили – «переоформляли» футболистов в любители. К тому же по другому критерию (неучастие в чемпионате мира) он как раз подходил. Марадона уже успел отличиться на молодежном ЧМ-1979 в Японии (выиграл золото)&nbsp;и считался восходящей звездой на клубном уровне.Из-за бойкота&nbsp;его первым крупным турниром стал взрослый чемпионат мира 1982 г. Впрочем, Марадона никогда публично не жалел, что не участвовал в Олимпиадах. А в Москву Диего все же приехал –&nbsp;побывал в советской столице в 1987-м, когда сыграл с «Наполи» против «Спартака» в матче Кубка кубков.&nbsp;
Massimo Sambucetti / AP Photo
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Не преодолел барьер
На Играх-1980 выступили более 5000 атлетов – это меньше, чем на любой из трех предыдущих летних Олимпиад, хотя медалей разыгрывалось больше (к примеру, в Мехико-1968 – 172 комплекта, а в Москве – 203). Сокращение числа участников стало следствием официального бойкота соревнований со стороны 65 стран из-за ввода советских войск в Афганистан в 197 г. При этом более тысячи спортсменов из этих государств получили разрешение Международного олимпийского комитета (МОК) выступить в Москве в индивидуальном порядке – без обозначения национальной принадлежности. Например, на Олимпиаду приехали британский легкоатлет Себастьян Коу, австралийская пловчиха Мишель Форд, швейцарский велогонщик Роберт Дилль-Бунди и французский дзюдоист Тьерри Ре. Все они вернулись домой с золотыми медалями. И все же Игры не досчитались важных героев – сильнейшего в мире прыгуна в воду, талантливого немецкого гребца, перспективного американского баскетболиста и даже, возможно, самого Диего Марадоны.

Пожалуй, главная потеря Игр – это Эдвин Мозес. Американский бегун специализировался на дистанции в 400 м с барьерами. В 1980 он подходил к пику карьеры: ему было 24 года, за плечами – золото Монреаля-1976 с мировым рекордом в 47,64 сек. Тот успех принес ему известность, а его техника стала считаться образцовой – Мозес стабильно делал 13 шагов между барьерами, вместо обычных 14 или 15, которые требовались его соперникам. Так он выигрывал у них с явным преимуществом.

Эдвин на несколько лет стал недосягаем для конкурентов в своей коронной дисциплине. В августе 1977 г. он успешно выступил на чемпионате мира в Дюссельдорфе и с тех пор на разных соревнованиях выиграл 122 забегов подряд. Невероятная серия продлилась почти 10 лет – до июня 1987 г.

За месяц до старта Олимпиады Мозес установил очередной мировой рекорд – 47,13. Это на 1,57 сек быстрее западногерманского бегуна Фолькера Бека, который завоевал золото в Москве. Неудивительно, что престижный журнал Track & Field News признал именно Эдвина легкоатлетом 1980 г. Бойкот Мозес переживал тяжело. «Нам не разрешили ехать по не до конца понятной причине», – вспоминал бегун. И утверждал, что жесткая позиция США стоила ему «семизначной суммы» призовых и бонусов. Впрочем, на Олимпиаде-1984 он снова вышел на старт и ожидаемо выиграл.
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