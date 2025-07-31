Положение вне игры: кого из звезд спорта лишилась Олимпиада-1980 из-за бойкота

Не преодолел барьер

На Играх-1980 выступили более 5000 атлетов – это меньше, чем на любой из трех предыдущих летних Олимпиад, хотя медалей разыгрывалось больше (к примеру, в Мехико-1968 – 172 комплекта, а в Москве – 203). Сокращение числа участников стало следствием официального бойкота соревнований со стороны 65 стран из-за ввода советских войск в Афганистан в 197 г. При этом более тысячи спортсменов из этих государств получили разрешение Международного олимпийского комитета (МОК) выступить в Москве в индивидуальном порядке – без обозначения национальной принадлежности. Например, на Олимпиаду приехали британский легкоатлет Себастьян Коу, австралийская пловчиха Мишель Форд, швейцарский велогонщик Роберт Дилль-Бунди и французский дзюдоист Тьерри Ре. Все они вернулись домой с золотыми медалями. И все же Игры не досчитались важных героев – сильнейшего в мире прыгуна в воду, талантливого немецкого гребца, перспективного американского баскетболиста и даже, возможно, самого Диего Марадоны.



Пожалуй, главная потеря Игр – это Эдвин Мозес. Американский бегун специализировался на дистанции в 400 м с барьерами. В 1980 он подходил к пику карьеры: ему было 24 года, за плечами – золото Монреаля-1976 с мировым рекордом в 47,64 сек. Тот успех принес ему известность, а его техника стала считаться образцовой – Мозес стабильно делал 13 шагов между барьерами, вместо обычных 14 или 15, которые требовались его соперникам. Так он выигрывал у них с явным преимуществом.



Эдвин на несколько лет стал недосягаем для конкурентов в своей коронной дисциплине. В августе 1977 г. он успешно выступил на чемпионате мира в Дюссельдорфе и с тех пор на разных соревнованиях выиграл 122 забегов подряд. Невероятная серия продлилась почти 10 лет – до июня 1987 г.



За месяц до старта Олимпиады Мозес установил очередной мировой рекорд – 47,13. Это на 1,57 сек быстрее западногерманского бегуна Фолькера Бека, который завоевал золото в Москве. Неудивительно, что престижный журнал Track & Field News признал именно Эдвина легкоатлетом 1980 г. Бойкот Мозес переживал тяжело. «Нам не разрешили ехать по не до конца понятной причине», – вспоминал бегун. И утверждал, что жесткая позиция США стоила ему «семизначной суммы» призовых и бонусов. Впрочем, на Олимпиаде-1984 он снова вышел на старт и ожидаемо выиграл.