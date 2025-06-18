Тест. Что вы знаете про битвы, названия которых стали нарицательными?210 лет назад Наполеон проиграл сражение при Ватерлоо
Вопрос 1 из 10
Битва при Ватерлоо стала последним крупным сражением французского императора Наполеона I Бонапарта, которое окончилось для него военной катастрофой. В русском языке «Ватерлоо» стало фразеологизмом, означающим поражение после серии побед или окончательный разгром. Какая армия не участвовала в этой битве?
- Великобритании
- Пруссии
- Нидерландов
- Российской империи