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2 августа 2026
Ведомости
Новости компаний
/ Общество
О слезах в подушку, красной карточке и слове пацана: яркие цитаты июля
/ Политика
Постпред при ОДКБ: Россия хочет сохранить дружбу с Арменией
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Город
От Сандунов до новых форматов: куда сходить попариться в Москве
/ Политика
Татьяна Ким внесена в базу украинского «Миротворца»
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Спорт
УЕФА готовит вотум недоверия Инфантино, Кузнецов покинул «Салават Юлаев»
/ Политика
Что известно об атаке свыше 600 БПЛА на российские регионы
/ Политика
«Домодедово» и «Внуково» возобновили работу
/ Политика
ВС России продолжают удары по украинским портам и судам
/ Политика
Пожар начался на объекте Wildberries в Самарской области
/ Политика
Трамп объявил об отмене атак на Иран на фоне прогресса в переговорах
/ Политика
Над Россией ночью уничтожено 635 украинских беспилотников
/ Общество
Прощание с Думой и расследование ЦБ. Помните ли вы события 27 июля – 2 августа?
/ Общество
Сурки завели аккаунт на OnlyFans: новости, которые вы могли пропустить
/ Общество
Без высшей меры: как в России отказались от казни
/ Политика
ПВО сбила шесть беспилотников, летевших на Москву
/
Страна
Два человека погибли из-за удара дрона в Саратовской области
1 августа 2026
/ Общество
НАК: в ресторане на Кудринской площади произошел подрыв взрывного устройства
/ Политика
ЦАХАЛ сообщила о ликвидации нескольких бойцов «Хезболлы» в Ливане
/ Общество
В результате атак в ДНР пострадали сотрудник МЧС и медработники
/ Политика
Трамп снова изобразил Венесуэлу на карте в виде 51-го штата США
/ Общество
СКР уточняет число жертв взрыва на Кудринской площади в Москве
/
Страна
Хинштейн сообщил о двоих пострадавших при атаке на Курскую область
/ Общество
Что известно о взрыве на Кудринской площади в Москве
/ Общество
В высотке на Кудринской площади в Москве прогремел взрыв, есть погибшие
/ Политика
Средства ПВО уничтожили 152 беспилотника в течение дня
/ Авто
Автомобиль УАЗ серии СГР официально получил название «буханка»
/ Общество
В России с осени введут оплату проезда на общественном транспорте по биометрии
/
Спорт
Триумф Испании на ЧМ, контракт Овечкина и допуск россиян: спортивные итоги июля
/ Политика
NYT: США сбросили одну из своих самых мощных бомб на густонаселенный район Ирана
/ Политика
Племянник Карапетяна возглавил фракцию «Сильная Армения» в парламенте
/ Общество
Гендир «Газпром энергохолдинг – закупки» и его зам арестованы по делу о взятке
/ Экономика
Bloomberg: миру грозит рост цен на продовольствие из-за войн и засухи
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3 часа назад
Тест.
Прощание с Думой и расследование ЦБ. Помните ли вы события 27 июля – 2 августа?
Проверьте, что произошло в России и мире за неделю
Ведомости
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