Офис как преимущество: как работодателям использовать его в борьбе за таланты

Сейчас уровень безработицы в России продолжает оставаться на историческом минимуме, а в некоторых отраслях наблюдается устойчивый дефицит кадров, о чем власти активно говорят в последние несколько лет. По прогнозам экспертов, рынок труда в 2025 году останется «кандидатским», а это значит, что компаниям придется продолжить конкурировать за ценные кадры.

Опрос НИУ ВШЭ показал, что почти треть компаний считают главным российским HR-трендом рост вложений в развитие бренда работодателей, и 68% утверждают, что он будет актуален в 2025–2026 годах. Три четверти компаний вернули сотрудников в офисы, поэтому наличие современного, гибкого и продуманного рабочего пространства важно для соискателей как никогда.

Рассказываем, на какие аспекты стоит обратить внимание крупному бизнесу при выборе офиса, чтобы он привлекал сотрудников.

Комплексная инфраструктура

Временный переход на удаленную работу изменил во многом отношение сотрудников к работе. И если не так давно все говорили о work-life balance (баланс работы и жизни), новым трендом становится work-life blend (смесь работы и жизни), когда работа органично встраивается в жизнь человека и смешивается с другими делами в течение дня.

Чтобы экономить время сотрудников на перемещения, в идеале офис должен давать возможность не только продуктивно работать, но и отдыхать, заниматься спортом, обучаться.

Также важно, чтобы на рабочем месте или поблизости было где поесть. Опросы показывают, что сотрудники стали реже брать еду с собой и чаще ходить на бизнес-ланчи. Поэтому наличие поблизости разнообразных мест питания — также один из важных критериев для соискателя.

Деловой квартал «Сколково парк» занимает площадь 11 гектаров, за счет чего на его территории удалось создать парковую зону, а также разместить магазины, салон красоты, фитнес-зал, химчистку, аптеку, салон цветов, ПВЗ. Сотрудникам есть где почистить костюм или сделать маникюр после работы. Также на территории «Сколково парк» есть собственная современная столовая.

Для досуга и спортивных занятий сотрудников в 15 минутах ходьбы от офиса расположены активити-парк The Rink и гольф-клуб «Сколково», где можно провести время не только с коллегами, но и с семьей. Поиграть в теннис и гольф, устроить пикник или позаниматься йогой на летней поляне. А зимой — покататься на коньках. Рядом также находится Дом творчества Переделкино, где есть библиотека и коворкинг, проводятся экскурсии и встречи читательского клуба, и Московская школа управления «Сколково», до которой можно быстро дойти пешком. Кстати, на территории Делового квартала бизнес-школа открывает свой образовательный кластер с двумя лекториями, где, в частности, резиденты делового квартала смогут проводить лекции, мероприятия, конференции и тимбилдинги для своих сотрудников.

Офисные пространства «Сколково парк» достаточно просторны. Их площадь позволяет разместить в том числе продуманные зоны для питания сотрудников, например, мини-столовые или кафетерии. Также сотрудники могут пообедать в расположенных на территории Делового квартала ресторанах и кафе с летними террасами и видом на живописное озеро площадью три тысячи квадратных метров.

Время на дорогу до работы

Москвичи и петербуржцы в среднем добираются до офиса за 40 минут на автомобиле и за час на общественном транспорте. При этом они мечтают тратить на дорогу до работы 28 и 26 минут соответственно. По данным опросов, для более чем 80% офисных сотрудников в Москве место работы выступает одним из ключевых факторов при выборе работодателя, а почти для половины — это главный приоритет.

На самом деле долгая дорога влияет и на эффективность бизнеса. Так, исследование ученых из Гарвардской школы бизнеса и Уортонской школы бизнеса при Пенсильванском университете показало, что специалисты, которые тратят много времени, чтобы добраться до офиса, реже внедряют инновации.

Так, хорошей транспортной доступностью может похвастаться деловой квартал «Сколково парк» на западе Москвы. Он соседствует с московской кольцевой автодорогой и тремя крупными магистралями столицы, одна из которых — платная. А то, что офисы находятся за пределами центра, становится их преимуществом для автомобилистов: сотрудники едут утром на работу и вечером домой против основного потока, поэтому риски попасть в пробку малы и дорога по бессветофорному шоссе до центра Москвы занимает около получаса.

Кроме того, на территории есть подземная парковка, где арендаторам офисных помещений доступно более двух тысяч мест.

Для резидентов и гостей квартала, которые предпочитают общественный транспорт, курсирует шаттл. Он примерно за 13 минут довозит их до станции метро «Аминьевская». Кроме того, на городских автобусах можно добраться до метро «Кунцевская», «Озерная», «Славянский бульвар», «Филевский парк».

В целом район, где располагается деловой квартал, активно развивается, и его население растет. Так, поблизости строятся пять современных жилых комплексов разного ценового сегмента.

Близость к природе и экология

Многие офисные работники жалуются, что испытывают сонливость в течение дня из-за плохого качества воздуха и отсутствия естественного освещения. К тому же, согласно исследованиям, красивый вид из окна, например на лес, парк или другой природный объект, может улучшить умственные способности и повысить креативность.

Поэтому возможность работать в экологически чистом районе, просторном помещении с панорамными окнами и с видом на природные пейзажи может стать значимым фактором для соискателя при выборе компании.

Деловой квартал «Сколково парк» находится в окружении парка, озера и набережной реки Сетунь, рядом нет промышленных предприятий, что позволяет сотрудникам не только любоваться пейзажами из окна, но и в любое время на работе иметь возможность дышать чистым воздухом.

В дизайне зданий квартала использованы натуральные материалы премиального качества. В зданиях установлены четырехметровые панорамные окна, обеспечивающие естественное освещение. А на первом этаже их высота достигает девяти метров. Вид из окна на парк же создает ощущение спокойствия и единения с природой.

К тому же деловой квартал оснащен современными инженерными системами вентиляции, кондиционирования и освещения с мониторингом их состояния в режиме реального времени. А разработанная специально для этого проекта система автоматизации позволяет 24/7 следить за потреблением электроэнергии и других ресурсов.

Продуманное наполнение офиса

Согласно опросам, почти 40% россиян при выборе работы обращают внимание на комфортность рабочего пространства. В частности, самым распространенным недостатком в офисе для сотрудников является отсутствие тихих мест. Кроме того, их может смущать теснота в помещении.

Кандидаты, особенно молодого возраста, также смотрят на наличие зон отдыха, кофе-пойнтов, современное техническое оборудование. Поэтому бизнесу необходимо задумываться не только об удобстве самих рабочих мест, но и о его умном планировании в целом.

Сейчас преобладают открытые офисные пространства, поэтому крайне важно, чтобы в них располагались и «тихие зоны» — переговорные комнаты разных масштабов, зоны отдыха. Важно, чтобы рабочее место подстраивалось под коммуникационные задачи. Например, сейчас среди работодателей становятся популярны раздвижные перегородки, офисные столы-пазлы.

Конфигурация зданий позволяет обустроить комфортный и просторный офис. «Сколково парк» в этом плане предлагает крупному бизнесу гибкие решения и может удовлетворить любые запросы в отношении размеров офиса, планировок и конфигураций. Можно как выбрать помещения с готовой отделкой и меблировкой, так и спроектировать их дизайн под себя.

Компания может открыть в деловом квартале штаб-квартиру, консолидировать все департаменты в одном месте, перевести сотрудников одного или нескольких подразделений в новый офис.