Каких условий труда на самом деле хотят сотрудники

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Варвара Гранкова

Собственные спортивные залы, столы для работы стоя, комнаты для медитации, горячие линии по вопросам здоровья – вот неполный список льгот для сотрудников, в которые инвестируют компании. Но окупаются ли эти инвестиции? Компании Future Workplace и View недавно опросили 1601 работника из Северной Америки, чтобы понять, какие льготы имеют для них наибольшее значение и как они влияют на производительность.

К своему удивлению, мы обнаружили, что сотрудники в первую очередь хотят очень простых вещей: свежего воздуха, доступа к дневному свету и возможности устроить рабочее место по своему вкусу. Половина опрошенных сотрудников заявили, что испытывают сонливость в течение дня из-за плохого качества воздуха, и более трети сообщили о потере до часа рабочего времени из-за этого. Выяснилось, что качество воздуха и свет сильнее всего влияют на производительность, удовлетворенность и благополучие сотрудников, в то время как влияние занятий фитнесом и медицинского обслуживания оказалось незначительным.

Рабочее место высокого качества – с естественным освещением, хорошей вентиляцией и комфортной температурой – снижает риск отсутствия сотрудников на работе на срок до четырех дней в год. Эффект может быть ощутимым, учитывая, что незапланированное отсутствие сотрудников на рабочем месте обходится компаниям в $3600 для работников с почасовой оплатой и в $2650 для работников на постоянной зарплате.

Другие исследования показывают, что у работников, удовлетворенных условиями труда, на 16% выше производительность, при этом вероятность, что они останутся в компании, выше на 18%, а их компания на 30% привлекательнее для них, чем конкуренты. Две трети респондентов сообщили, что с большей вероятностью примут предложение о работе или останутся на текущей работе, если компания будет заботиться об их здоровье. Вот три шага, с помощью которых можно улучшить рабочую среду и благополучие сотрудников.