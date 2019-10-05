Что не так с льготами для офисных сотрудников

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Варвара Гранкова

Идея проявлять заботу о здоровье работников не нова, но сегодня она превратилась в отрасль на $8 млрд в год, в которой оплаченные работодателем абонементы на фитнес, уроки медитации и программы питания стали нормой. Сегодня гораздо меньше профессий представляют угрозу для физического здоровья и безопасности работников, нежели 100 или 50 лет назад, но каждого из нас подстерегает другая опасность – хронический стресс. Проблемы психического здоровья являются основной причиной нетрудоспособности и болезней. А недавние исследования показывают, что психологическая атмосфера на рабочем месте служит основным препятствием для хорошего самочувствия. Игнорирование этих проблем дорого обходится бизнесу. Ежегодно в США каждый пятый трудоспособный человек сталкивается с проблемами психологического характера, что обходится компаниям в 200 млн потерянных рабочих дней и $200 млрд убытков.

Многие американские работодатели уже не просто предлагают медицинскую страховку и соблюдают технику безопасности – они ищут способы создания благоприятных условий для сотрудников с помощью соблазнительных привилегий. Сразу вспоминаются красочные игровые зоны, тематические конференц-залы и грамотно выложенные закуски в глобальных офисах Google.

Мотивация работодателей – от угольных шахт до конференц-залов – проста: необходимо сделать так, чтобы работники оставались здоровыми, а расходы компании низкими. Но то, что эти программы могут положительно сказаться на результатах бизнеса, не означает, что их основная цель – улучшить повседневную жизнь сотрудников. Если потенциальный соискатель откроет сайт отзывов о работодателях, ему в глаза бросятся россыпи пятизвездочных отзывов, в которых упоминаются такие бонусы, как бесплатные салаты из сухофруктов и массаж на работе. Но сотрудниками такие привилегии могут восприниматься как негласная сделка. Дизайнер и программист Бен страдает биполярным расстройством. Он работает в компании, которая предлагает широкий спектр бонусов, таких как кулинарные мероприятия (в том числе приготовление свежих кукурузных лепешек) и еженедельная йога после обеда. «В обращениях компании подчеркивается, что эти мероприятия предлагаются, чтобы компенсировать рабочую нагрузку, но одновременно это усиливает идею, что стресс на работе – неотъемлемый побочный эффект вашего усердия и профессионализма. Получается, что такие бонусы часто становятся взятками, которые работодатель снисходительно предлагает, чтобы компенсировать высокие требования», – отмечает он.