Счастье дома
Как выбрать квартиру для семьи с детьми
Пять лет назад на первичном рынке лишь 25% квартир продавались в проектах с закрытыми дворами, в 2020 году их уже более половины. Двор, свободный от машин, – это комфорт и безопасность жителей. Грамотное зонирование позволяет объединить на внутренней территории различные функции: детские и спортивные комплексы, лужайки для йоги и беседки для спокойного отдыха, и даже площадки для выгула собак. Много внимания уделяется благоустройству и озеленению: если 5 лет назад порядка 40% сделок приходилось на проекты с современным ландшафтным дизайном, то в 2020 году их доля достигает уже 70%.
Помимо жилой площади люди покупают еще и атмосферу, в которой они будут жить. Сегодня при выборе квартиры покупатели все больше внимания уделяют качеству окружающей среды и благоустройству жилых комплексов. Мы решили определить и упорядочить наиболее важные характеристики, на которые ориентируются современные покупатели при выборе квартиры для всей семьи.
1. Район/окружение жилого комплекса.
Экологическая обстановка. Экология района очень важна для здоровья всей семьи и является одним из ключевых факторов при выборе новой квартиры. Состояние окружающей среды в разных районах мегаполиса может сильно отличаться. Благоприятная ситуация чаще всего рядом с крупными парками. Прогулки гораздо комфортнее на природе среди деревьев. Кроме того, парк – отличное место для активного отдыха как детей, так и взрослых. Летом можно кататься на велосипедах и самокатах, а зимой — на лыжах.
Инфраструктура рядом. Еще один особенно важный параметр — детские сады, школы, поликлиники в пешей доступности. Это и удобно, и безопасно, так как не придется тратить много времени на дорогу. Хорошо, если рядом с ЖК находится несколько образовательных учреждений, что обеспечит вариативность выбора.
Детские развивающие и языковые центры, спортивные комплексы рядом с домом – отдельное и необходимые опции. Секции и кружки помогут развить умственные и физические способности ребенка. Занятия спортом доставят больше удовольствия и детям, и родителям, когда фитнес-центр или бассейн расположены рядом с домом, а не на другом конце города.
2. Жилой комплекс
Социальная инфраструктура в составе ЖК. Несомненно, это одно из преимуществ современных жилых комплексов, что способствует формированию однородной социальной среды и дружеских связей между школьниками в пределах одного квартала. При этом качество детских садов и школ – на высоком уровне. Во многих из них есть бассейны, классы оснащены современной мебелью и техникой.
Детские площадки. Один из последних трендов организации игровых зон – ориентированность на развитие и интересы детей разных возрастов. Девелоперы демонстрируют все большую заинтересованность в предложении лучших решений. Например, новый формат площадок для проектов Setl Group помогли разработать профессиональные психологи, а производители воплотили концепцию гармоничного развития ребенка во дворе в жизнь. Все элементы изготавливаются из экологичных и безопасных для детей материалов.
Безопасность на территории ЖК. Пространство, в котором безопасно жить, – всегда результат комплекса мер. Современный стандарт – дворы без машин. Система контроля доступа в ЖК должна ограничивать появление во дворах посторонних, а видеонаблюдение – отслеживать и предотвращать инциденты.
3. Дом и квартира
Семейная квартирография. Покупателям с детьми полезно поинтересоваться, предусмотрены ли в составе ЖК семейные секции. Это отдельные парадные, в которых превалируют многокомнатные квартиры. А минимальное количество соседей на этаже, способствует более комфортному и спокойному проживанию. В идеальной семейной квартире есть собственное пространство для каждого члена семьи и отдельное место для совместного времяпровождения.
По подсчетам Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», среди покупателей, приобретающих квартиры с одной или двумя комнатами, треть сегодня предпочитает европланировки с просторной кухней-гостиной. Кроме того, сегодня застройщики часто предусматривают в таких квартирах большие лоджии, гардеробные и несколько санузлов.
Дополнительные опции. Еще один бонус для семей с детьми — наличие колясочных и индивидуальных кладовых. Здесь можно хранить коляски, велосипеды и другой детский инвентарь, который обычно занимает достаточно большое пространство вашей квартиры.
Заботясь о ежедневном комфорте жильцов, девелоперы также стараются учесть потребности автовладельцев. Доступ к автомобилю также достаточно важный момент для посадки и высадки детей, погрузки колясок и так далее. Идеальный вариант – если в паркинг можно спуститься на лифте из парадной.
Пример современного подхода к созданию комфортного жилого пространства для всей семьи демонстрирует девелопер Setl Group. Одним из таких проектов компании стал новый жилой комплекс бизнес-класса Svetlana Park в самой зеленой и развитой части Выборгского района Санкт-Петербурга. В окружении Svetlana Park находятся престижные школы, гимназия с углубленным изучением китайского языка, два лицея (включая Естественно-научный лицей СПбПУ), детские сады, а также государственная и частная детские поликлиники. Рядом с домами находятся два бассейна, детский фитнес-центр, физкультурно-оздоровительный центр и несколько детских развивающих центров.
Уникальное расположение между парками Сосновка и Удельный позволит жильцам проводить много времени на природе рядом с домом. До каждого из парков всего 10-15 минут ходьбы. Кроме того, комплекс станет частью нового уютного квартала от Setl Group: между проспектами Энгельса и Тореза сформируют общественное пространство с променадом, который соединит оба парка. Здесь же обустроят арт-скверы с амфитеатром, качелями и каменным фонтаном. А во дворах для детей оборудуют современные развивающие игровые комплексы из экологических материалов. В Svetlana Park будет создана своя камерная атмосфера, которой так не хватает жителям мегаполиса.
Здесь можно отпустить детей на прогулку у дома и не беспокоиться об их безопасности. Дворы свободны от машин, а попасть на территорию смогут только жители комплекса. Предусмотрена современная система IP-домофонии «гость-консьерж» и круглосуточная система видеонаблюдения.
Квартирография проекта включает современные европланировки. В семейных секциях представлены многокомнатные варианты, которые помимо кухни-гостиной включают 2-4 отдельные спальни, а также просторные лоджии, несколько санузлов и гардеробные. На каждом этаже всего 3-4 квартиры.
В Svetlana Park все выполнено в лучших традициях бизнес-класса с учетом дополнительных опций для жителей. В стильных и просторных холлах обустроены уютные места для отдыха, где можно передохнуть после активной прогулки или подождать такси. Предусмотрены вместительные колясочные. А спуститься в паркинг можно на лифте из своей парадной.
* ЖК Svetlana Park (ЖК «Светлана Парк») расположен по адресам: СПб, пр. Энгельса, уч. 1, кадастровый номер ЗУ 78:36:0005354:1670, уч.2, кадастровый номер ЗУ 78:36:0005354:1682. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Созидание». Проектная декларация на сайте ЕИСЖС (наш.дом.рф). С проектной документацией можно ознакомиться в установленном законом порядке. Фактические элементы благоустройства, а также материалы отделки фасада, входных групп и других мест общего пользования, квартир и других помещений строящегося жилого дома могут отличаться от указанных.