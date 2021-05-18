Счастье дома

Пять лет назад на первичном рынке лишь 25% квартир продавались в проектах с закрытыми дворами, в 2020 году их уже более половины. Двор, свободный от машин, – это комфорт и безопасность жителей. Грамотное зонирование позволяет объединить на внутренней территории различные функции: детские и спортивные комплексы, лужайки для йоги и беседки для спокойного отдыха, и даже площадки для выгула собак. Много внимания уделяется благоустройству и озеленению: если 5 лет назад порядка 40% сделок приходилось на проекты с современным ландшафтным дизайном, то в 2020 году их доля достигает уже 70%.