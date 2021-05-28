Первый трофей для «Сити» или второй триумф «Челси»? Все об английском финале Лиги чемпионов

Первый трофей для «Сити» или второй триумф «Челси»? Все об английском финале Лиги чемпионовГранды АПЛ проведут четвертый очный матч в сезоне
В субботу 29 мая на стадионе «Драгау» в Порту пройдет самый важный футбольный матч европейского клубного сезона. В финале Лиги чемпионов УЕФА встретятся «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы и «Челси» Томаса Тухеля. Два гиганта английской Премьер-лиги могут завершить сезон историческим достижением.
«Манчестер Сити» встретил Рождество на восьмой строчке в таблице чемпионата Англии, а завершил турнир на первом месте. Такой рывок в высшем английском дивизионе не удавался никому с 1982 г. В 2021 г. на счету манкунианцев не только победа в АПЛ, но и завоевание Кубка английской Лиги. Предстоящий финал Лиги чемпионов станет для клуба первым в истории. На пути к трофею клуб прошел менхенгладбахскую и дортмундскую «Боруссии» и «Пари Сен-Жермен».
«Челси» тоже неровно провел первую половину сезона и расстался с главным тренером Фрэнком Лэмпардом. На его место пришел бывший наставник ПСЖ и дортмундской «Боруссии» Томас Тухель – специалист полноценно интегрировал в состав дорогостоящих новичков прошлого лета и вывел команду на новый уровень. «Синие» финишировали в четверке сильнейших клубов АПЛ, дошли до финалов Кубка Англии и Лиги чемпионов, а статистика «Челси» в очном противостоянии с будущим соперником позволяет им надеяться на завоевание трофея. В плей-офф команда прошла «Атлетико Мадрид», «Порту» и «Реал».
Решающий матч Лиги чемпионов 2020/21 должен был пройти на Олимпийском стадионе в Стамбуле, но из-за всплеска заболеваемости коронавирусом в Турции встречу было решено перенести в Португалию. Именно там в прошлом году прошли все встречи турнира, начиная со стадии четвертьфиналов.
«Манчестер Сити» – «Челси». История встреч
Исторически «Челси» – сильнейшая команда в этой паре. Из 168 соревновательных матчей лондонцы выиграли 70, на счету «Сити» 59 побед. В последние годы «горожане» догоняют «синих», после прихода новых владельцев и больших инвестиций клуб стал доминирующей силой в английском футболе.
Встреча в Португалии станет для команд уже четвертой в 2021 г. «Манчестер Сити» выиграл на поле «Стэмфорд Бридж» в январе, но за «Челси» два последних противостояния – на «Уэмбли» в полуфинале Кубка Англии и на «Этихаде» в рамках АПЛ несколько недель назад.
Возможные составы
Пеп Гвардиола в этом сезоне не раз играл без ярко выраженного нападающего и, скорее всего, не откажется от оригинального подхода против «Челси». Накануне финала у «Манчестер Сити» полностью укомплектованный состав без каких-либо кадровых проблем из-за травм или дисквалификаций, на предстоящий матч «горожане» выйдут в оптимальном сочетании.
Основному голкиперу «синих» Эдуару Менди потребовалась замена по ходу последнего матча сезона АПЛ против «Астон Виллы» на прошлой неделе – к финалу Лиги чемпионов он должен восстановиться. Определенные проблемы со здоровьем есть у лучшего игрока обоих полуфинальных встреч против «Реала» Н'Голо Канте, но к игре с «Манчестер Сити» француз будет доступен для выбора тренера.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Кайл Уолкер, Джон Стоунз, Рубен Диаш, Александр Зинченко, Родри, Илкай Гюндоган, Бернарду Силва, Фил Фоден, Кевин де Брёйне, Рияд Марез.
«Челси»: Эдуар Менди, Антонио Рюдигер, Тьяго Силва, Сезар Аспиликуэта, Бэн Чилуэлл, Рис Джеймс, Жоржиньо, Н'Голо Канте, Мейсон Маунт, Хаким Зиеш, Тимо Вернер.
Трансляция, где смотреть
Игра «Манчестер Сити» – «Челси» начнется 29 мая в 22:00 по московскому времени, трансляцию можно будет увидеть в эфире федерального телеканала «Матч ТВ» и на «Матч! Футбол 1».
Прогноз, ставки, коэффициенты
Текущая форма «Манчестер Сити» позволяет считать команду сильнейшей в мире на данный момент – в последние месяцы горожане сокрушали соперников. «Челси» был одним из немногих оппонентов, против которых у Гвардиолы возникли проблемы – в субботу испанский специалист попытается доказать, что те результаты были лишь недоразумением. «Синие» на протяжении нескольких недель показывают нестабильный футбол и не имеют права на ошибку в игре с «горожанами». У лондонцев больше опыта в еврокубковых финалах, но перед конкретным матчем «Сити» выглядит фаворитом. Букмекеры предлагают коэффициенты 1,90 на победу «Манчестер Сити», 4,50 на триумф «Челси» и 3,50 на ничью. Сделайте первую ставку на финал ЛЧ бесплатно, получив 1000 рублей от Winline, и наслаждайтесь игрой!
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