Первый трофей для «Сити» или второй триумф «Челси»? Все об английском финале Лиги чемпионов

Текущая форма «Манчестер Сити» позволяет считать команду сильнейшей в мире на данный момент – в последние месяцы горожане сокрушали соперников. «Челси» был одним из немногих оппонентов, против которых у Гвардиолы возникли проблемы – в субботу испанский специалист попытается доказать, что те результаты были лишь недоразумением. «Синие» на протяжении нескольких недель показывают нестабильный футбол и не имеют права на ошибку в игре с «горожанами». У лондонцев больше опыта в еврокубковых финалах, но перед конкретным матчем «Сити» выглядит фаворитом. Букмекеры предлагают коэффициенты 1,90 на победу «Манчестер Сити», 4,50 на триумф «Челси» и 3,50 на ничью. Сделайте первую ставку на финал ЛЧ бесплатно, получив 1000 рублей от Winline, и наслаждайтесь игрой!