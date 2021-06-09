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«Альфа-Групп» оценила готовность россиян к цифровому обслуживанию

Почти каждую четвертую операцию россияне уже совершают в «цифре»

9 июня 2021 года, Москва

Консорциум «Альфа-Групп» в партнерстве с агентством АС&М запустил Индекс готовности россиян к цифровому обслуживанию. Индекс представляет собой показатель, наглядно демонстрирующий, насколько активно россияне пользуются цифровыми сервисами в ключевых секторах экономики: финансовых услугах, связи и розничной торговле.

Первый расчет Индекса показал, что цифровое обслуживание россиян набирает обороты, демонстрируя уверенную позитивную тенденцию: рост с 18% в 2019 году до 22% в 2020 году, то есть почти каждую четвертую операцию россияне уже совершают в «цифре».

Индекс готовности россиян к цифровому обслуживанию позволяет оценить прогресс на пути к цифровому обслуживанию населения страны на базе крупного оператора цифровых услуг, каковым является «Альфа-Групп». При расчете Индекса использованы данные Альфа-Банка, «АльфаСтрахование», Билайн, а также X5 Group, в совокупности уникальными клиентами компаний являются почти 90 миллионов россиян.   

Помимо общей тенденции, Индекс позволяет также наглядно увидеть, за счет каких именно процессов достигается прогресс в цифровом обслуживании населения страны на каждом временном рубеже.

На сегодняшний день активнее всего пользуются цифровыми сервисами потребители финансовых услуг – в этом секторе Индекс уже составляет 55%. В продовольственной рознице – самом массовом сегменте по числу потребителей – Индекс находится в пределах 20%, однако здесь самые высокие темпы роста и наибольший потенциал для дальнейшего перехода в онлайн.

Продовольственная розница движется высокими темпами в сторону цифровизации сервисов для клиентов, запуская новые возможности дистанционного обслуживания – за год здесь Индекс увеличился почти в два раза. Одним из драйверов для активного развития онлайн-обслуживания, в том числе, послужила пандемия коронавируса.

В сегменте финансовых услуг (банковских и страховых) степень готовности россиян к цифровому обслуживанию высокая. Индекс демонстрирует, что клиенты финансового сектора наиболее активно используют цифровые витрины (мобильные приложения и личные кабинеты на сайте) и совершают цифровые транзакции. Клиенты банка также активнее других используют онлайн-каналы для взаимодействия с компанией (75% в 2020 г. против 59% у сотового оператора, 19% – в страховании и 15% – в ритейле).

Вадим Зингман, Президент «Альфа-Групп»:

«Компании «Альфа-Групп» давно и успешно работают над повышением качества и разнообразия цифровых услуг для клиентов. Индекс готовности россиян к цифровому обслуживанию позволяет наглядно оценить наш прогресс на этом пути. А учитывая масштаб клиентской базы компаний Группы, охватывающий значительную часть населения страны, основываясь на показателях Индекса, мы можем говорить об относительных темпах движения в «цифру», развития электронной коммерции и цифрового обслуживания в целом по стране».

Методология расчета Индекса готовности россиян к цифровому обслуживанию разработана специалистами АС&М Consulting. Индекс показывает прогресс в четырех основных аспектах цифровой трансформации, наиболее заметных клиентам:

·         Эффективность цифровых витрин;

·         Переход к цифровым транзакциям;

·         Цифровая коммуникация с клиентами;

·         Специфические для каждой индустрии показатели цифровой эволюции.

Консорциум «Альфа-Групп»

Консорциум «Альфа-Групп», основанный в 1989 г., является одним из крупнейших частных финансово-инвестиционных консорциумов в России. «Альфа-Групп» – это совокупность независимых друг от друга бизнесов, осуществляющих свою деятельность преимущественно на рынках России и СНГ. Бизнесы компаний «Альфа-Групп» включают коммерческую и инвестиционную банковскую деятельность, управление активами, страхование, розничную торговлю, водоснабжение и водоотведение, производство и реализацию минеральной воды, а также специальные инвестиционные ситуации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных