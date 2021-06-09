«Альфа-Групп» оценила готовность россиян к цифровому обслуживанию

В сегменте финансовых услуг (банковских и страховых) степень готовности россиян к цифровому обслуживанию высокая. Индекс демонстрирует, что клиенты финансового сектора наиболее активно используют цифровые витрины (мобильные приложения и личные кабинеты на сайте) и совершают цифровые транзакции. Клиенты банка также активнее других используют онлайн-каналы для взаимодействия с компанией (75% в 2020 г. против 59% у сотового оператора, 19% – в страховании и 15% – в ритейле).