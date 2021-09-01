Телеком-оператор Казахстана побил рекорд по рентабельности

Телеком-оператор Казахстана побил рекорд по рентабельностиГруппа компаний «Казахтелеком» отчиталась о результатах своей финансовой деятельности за первые шесть месяцев 2021 года. По сравнению с прошлым годом группе удалось не только нарастить выручку, но также достичь рекордной отметки показателя рентабельности.
Переход к экосистеме дал толчок
За первую половину текущего года ГК «Казахтелеком» получила выручку в размере 282,5 миллиардов тенге (около 49 млрд рублей), следует из опубликованной консолидированной отчетности. Отмечается, что доходы группы показали рост в сегментах как фиксированной, так и мобильной связи. Группе компаний удалось увеличить выручку в первом полугодии 2021 года на 15 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Положительная динамика связана с синергетическим эффектом сотрудничества входящих в группу компаний: одноименной телеком-компании «Казахтелеком», а также мобильных операторов «Мобайл телеком-сервис» и «Кселл».
В то же время показатель EBITDA, то есть прибыль компании до выплаты процентов по кредитам, налогов, амортизационных отчислений и некоторых других обязательных платежей, достиг по итогам первого полугодия 2021 года 140,9 млрд тенге (свыше 24 млрд рублей), показав рост за 12 месяцев на 18 %. При этом рентабельность компании по EBITDA достигла 50 %, что является рекордом среди казахских телеком-компаний. Напомним, по итогам 2020 года данный показатель у ГК «Казахтелеком» равнялся 47 %.
По словам главного директора по стратегическому управлению АО «Казахтелеком» Батыра Маханбетажиева, роста доходов удалось достичь в условиях строгого контроля затрат. При этом повышение эффективности деятельности группы компаний вызвано не только синергией внутри группы, но и постоянным расширением продуктовой линейки для потребителей. Одним из последних проектов компании стал запуск телевизионной платформы TV+. Она дает возможность на мобильном гаджете или SmartTV «вручную» формировать индивидуальный ТВ-пакет. Среди ближайших задач компании – генерация собственного контента для зрителей платформы.
«Наша стратегия ориентирована на создание собственной экосистемы. Мы постоянно работаем над созданием принципиально новых продуктов, сервисов и услуг. Также недавно мы запустили собственную современную телевизионную платформу. Все это позволит нам изменить позиционирование компании с нынешнего фиксированного и интегрированного телеком-оператора к IT-компании», ‒ рассказывает господин Маханбетажиев.
Инвесторы ожидают рост
Аналитики отмечают, что стабильно высокие показатели финансово-производственной деятельности компании делают «Казахтелеком» привлекательным для инвесторов активом.
Так, во Freedom Finance указывают, что в первом полугодии 2021 года компания превзошла свои прогнозы по росту финансовых показателей, одновременно продемонстрировав высокий уровень EBITDA маржи второй квартал подряд.
«Также отметим резкий рост свободного денежного потока как за счет роста операционных денежных поступлений, так и за счет снижения капитальных расходов. На этом фоне вырастает вероятность значительного увеличения следующих дивидендов», ‒ обращают внимание аналитики Freedom Finance.
Аналитики Halyk Finance также ожидают увеличения дивидендов «Казахтелекома» по итогам года до 3 230 тенге за акцию, в связи с чем сохраняют рекомендацию по покупке акций компании.
Треть от выручки – на проекты
«Казахтелеком» является ведущей телекоммуникационной компанией в Казахстане, ей присвоен статус национального оператора связи. Компания не только предоставляет телекоммуникационные услуги для граждан и бизнеса, но также реализует инфраструктурные проекты в сфере строительства сетей и уделяет большое внимание устранению цифрового неравенства между городом и селом. С этой целью, в частности, ведется построение сетей Fixed Wireless Access (FWA), которые позволяют провести высокоскоростной Интернет в частный сектор не только мегаполисов, но и городов области.
Так, до конца 2021 года в Шымкенте количество базовых станций будет увеличено практически вдвое – до 26 штук. Это даст возможность 25 тыс. домохозяйств подключиться к бесперебойному интернет-каналу. «Казахтелеком» планирует в этом году также установить базовые станции в Нур-Султане и Алмате, городах Акмолинской и Алматинской областей – в целом свыше сотни станций.
«В текущем году мы запланировали размер капитальных затрат группы на достаточно высоком уровне – до 26 % от выручки. Это необходимо в том числе для реализации нескольких масштабных проектов. Во-первых, продолжится интеграция сетей мобильных операторов. Во-вторых, нужны значительные средства на расширение и модернизацию сетей и мобильных операторов, и самого «Казахтелекома». Без этого никак: правила диктуют значительный рост трафика в условиях карантина», ‒ говорит главный финансовый директор «Казахтелекома» Асхат Узбеков.
Ожидается, что инвестиции в мобильную связь позволят компании улучшить ее качество и оставаться конкурентоспособной на рынке.