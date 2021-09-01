Телеком-оператор Казахстана побил рекорд по рентабельности

В то же время показатель EBITDA, то есть прибыль компании до выплаты процентов по кредитам, налогов, амортизационных отчислений и некоторых других обязательных платежей, достиг по итогам первого полугодия 2021 года 140,9 млрд тенге (свыше 24 млрд рублей), показав рост за 12 месяцев на 18 %. При этом рентабельность компании по EBITDA достигла 50 %, что является рекордом среди казахских телеком-компаний. Напомним, по итогам 2020 года данный показатель у ГК «Казахтелеком» равнялся 47 %.