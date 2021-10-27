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Какие кеды модно носить этой осенью?

Кеды – наверное, самая универсальная обувь, не признающая возрастных, социальных, половых и любых других рамок. В то же время, именно кеды формируют модные тренды, и именно за ними охотятся фанаты эксклюзива.

Итак, на какие модели кед обратить внимание этой осенью? Converse или Lacoste, Vans или Armani, Boss или Superdry?

В первую очередь рекомендуем посетить онлайн каталог, в который входят более 50 000 моделей кед: https://hoolly.ru/kedy. Возможно, вы сразу найдете то, что вам по душе, и сами станете творцом модных течений.  

Белая классика

Белые кеды в стиле минимализм – это бессмертный тренд, который не собирается уступать место в рейтинге потребительского спроса. Если вы предпочитаете простое оформление, которое подойдет любому гардеробу, белые кеды без громоздких рисунков, ярлыков и вставок – ваш выбор. Рекомендуем модели из натуральной кожи и на толстой подошве – для теплой осени это то, что нужно.

«Старая школа»

Old-school стиль – это про кеды. Тем более, многие брендовые производители успели выпустить по несколько коллекций трендовых кед с оглядкой на 90-ые и даже 80-ые. Напомним, что именно на эту эпоху приходится пиковая популярность кед, и именно тогда, 30-40 лет назад, мировые бренды выпустили свои легендарные модели.

Не знаете, что из гардероба подойдет кедам «старой школы»? Подберите классические джинсы и стильные ветровки в модном каталоге https://hoolly.ru.   

Бежевый – новый черный

Считается, что черный цвет – это то, что всегда модно. С кедами глобальный тренд черного уже не работает, а вместо него на пике популярности этой осенью оказался коричневый во всех своих проявлениях.

Все оттенки, от светлого-коричневого и «кофе с молоком» до насыщенно-шоколадного – этот как раз про трендовые кеды. Такую обувь можно носить каждый день, она отлично сочетается даже с деловой одеждой, а учитывая расцветку, за ней гораздо проще ухаживать и в грязь, и в дождь.

Обратная сторона медали – яркость

Если белый и бежевый тренды вам не подходят по настроению, и вам хочется разбавить осенние будни яркими красками, выбирайте соответствующие кеды. Кислотно-зеленые, солнечно-оранжевые, небесно-голубые или приятно-розовые – вариантов на тему очень много. Сделайте свои кеды главным акцентом образа, пусть прохожие заряжаются позитивом и оборачиваются вам вслед.    

Высокие модели возвращаются

Рано или поздно это должно было произойти, и высокие модели выбрали для возвращения осень 2021 года. Многие производители разглядели перспективное веяние, и уже выпустили новые коллекции высокой обуви. Как и в случае с обычными низкими кедами, высокие модели создавались с оглядкой на культовые кеды прошлого.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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