Какие кеды модно носить этой осенью?

Все оттенки, от светлого-коричневого и «кофе с молоком» до насыщенно-шоколадного – этот как раз про трендовые кеды. Такую обувь можно носить каждый день, она отлично сочетается даже с деловой одеждой, а учитывая расцветку, за ней гораздо проще ухаживать и в грязь, и в дождь.