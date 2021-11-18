Вниманию пострадавших от проекта Finiko

В существующих геополитических условиях мы располагаем всеми необходимыми ресурсами для работы с российскими и зарубежными клиентами, оказывая им юридические услуги в соответствии с международными стандартами качества и профессиональной этики. Мы готовы к самым амбициозным вызовам и задачам, которые нам ставят клиенты.