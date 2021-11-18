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Вниманию пострадавших от проекта Finiko

Юридическая фирма ООО «Рыбалкин, Горцунян и партнеры» (РГП) объявляет о начале работы над возможными коллективными исками против организаторов проекта Finiko, имеющего признаки финансовой пирамиды. Целью исков является возврат средств потерпевшим инвесторам путем обращения взыскания на криптоактивы и имущество организаторов, находящееся за рубежом. 

Как присоединиться к таким искам?

Пострадавшие, заинтересованные в присоединении к возможным коллективным искам, могут связаться с юристами РГП, направив по адресу claims-fin@rgp.legal соответствующее письмо с приложением документации, подтверждающей факт совершения инвестиции.

Об РГП

РГП – динамичная юридическая фирма нового поколения c ведущей в России практикой по разрешению споров, осложненных международным элементом. Мы помогаем клиентам по всему миру решать правовые задачи, связанные с их бизнесом в России и странах СНГ.

Мы сплоченная команда опытных профессионалов, получивших признание за успешную работу в разрешении прецедентных споров. Наши юристы занимались крупнейшими судебными и арбитражными спорами, расследованиями и корпоративными конфликтами в истории современной России. Суммарная величина дел, по которым работала РГП, превосходит 30 миллиардов долларов.

Наши партнеры, советники и юристы постоянно занимают верхние строчки в престижных международных рейтингах, таких как Chambers Global, Chambers Europe, Best Lawyers, IFLR и Legal 500.

В существующих геополитических условиях мы располагаем всеми необходимыми ресурсами для работы с российскими и зарубежными клиентами, оказывая им юридические услуги в соответствии с международными стандартами качества и профессиональной этики. Мы готовы к самым амбициозным вызовам и задачам, которые нам ставят клиенты.

Иное

Информация, приведенная в настоящем объявлении, носит справочный характер и не является публичной офертой.

Направляя письмо на адрес claims-fin@rgp.legal, лицо соглашается на получение и обработку его персональных данных РГП.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных