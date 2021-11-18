Вниманию пострадавших от проекта Finiko
Юридическая фирма ООО «Рыбалкин, Горцунян и партнеры» (РГП) объявляет о начале работы над возможными коллективными исками против организаторов проекта Finiko, имеющего признаки финансовой пирамиды. Целью исков является возврат средств потерпевшим инвесторам путем обращения взыскания на криптоактивы и имущество организаторов, находящееся за рубежом.
Как присоединиться к таким искам?
Пострадавшие, заинтересованные в присоединении к возможным коллективным искам, могут связаться с юристами РГП, направив по адресу claims-fin@rgp.legal соответствующее письмо с приложением документации, подтверждающей факт совершения инвестиции.
Об РГП
РГП – динамичная юридическая фирма нового поколения c ведущей в России практикой по разрешению споров, осложненных международным элементом. Мы помогаем клиентам по всему миру решать правовые задачи, связанные с их бизнесом в России и странах СНГ.
Мы сплоченная команда опытных профессионалов, получивших признание за успешную работу в разрешении прецедентных споров. Наши юристы занимались крупнейшими судебными и арбитражными спорами, расследованиями и корпоративными конфликтами в истории современной России. Суммарная величина дел, по которым работала РГП, превосходит 30 миллиардов долларов.
Наши партнеры, советники и юристы постоянно занимают верхние строчки в престижных международных рейтингах, таких как Chambers Global, Chambers Europe, Best Lawyers, IFLR и Legal 500.
В существующих геополитических условиях мы располагаем всеми необходимыми ресурсами для работы с российскими и зарубежными клиентами, оказывая им юридические услуги в соответствии с международными стандартами качества и профессиональной этики. Мы готовы к самым амбициозным вызовам и задачам, которые нам ставят клиенты.
Иное
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Направляя письмо на адрес claims-fin@rgp.legal, лицо соглашается на получение и обработку его персональных данных РГП.