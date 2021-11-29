Присадки для энергоперехода

Похожие тренды наметились и в России. Сегодня уже практические все отечественные нефтяные компании выпускают целый ряд новых продуктов для массового потребителя с улучшенными экологическими и эксплуатационными характеристиками. Так, например, крупнейшая в России НК «Роснефть» первой в РФ стала выпускать бензин, соответствующий наивысшему классу экологичности моторного топлива «Евро 6», который уже внедряется в Европе, но в России пока не стал обязательным (с 2014 года в нашей стране запрещено производить и импортировать автомобили с двигателями класса ниже «Евро 5», с 2016 года введен запрет на использование топлива ниже этого экологического класса). По данным компании, топливо с улучшенными экологическими характеристиками по содержанию серы, бензола и других ароматических углеводородов, позволяет снизить углеводородные выбросы выхлопной системы автомобиля на 24%, а количество взвешенных частиц – на 64%. На конец 2020 года бензин «Евро 6» продавался на более чем 750 АЗС «Роснефти» в 11 регионах страны, в прошлом году компания произвела и реализовала 1,3 млн тонн топлива этого повышенного экологического класса, что в два раза больше, чем годом ранее (данные отчета «Роснефти» за 2020 год).