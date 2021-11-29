Присадки для энергоперехода

Присадки для энергопереходаМир нуждается в более экологичном бензине и дизеле, поскольку еще долго не сможет от него отказаться
Под инициативой о прекращении производства и продаж автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) к 2040 году в ходе COP26 подписались только половина делегатов ноябрьского всемирного экологического саммита, и лишь 13 стран договорились прекратить к этому времени продажу тяжелых грузовиков, работающих на ископаемом топливе. Это означает, что еще как минимум в течение 18-20 лет в мире будет активно использоваться автомобильная техника на традиционном бензине и дизеле, которые будут производиться в значительном количестве.
Впрочем, несмотря на то, что глобальный переход на неископаемые и безуглеродные источники топлива существенно затягивается, а некоторые эксперты и вовсе сомневаются в возможностях человечества до конца XXI века полностью отказаться от добычи углеводородов, мир все же способен если не полностью достичь, то существенно приблизиться к достижению климатических целей ООН. Существенный вклад в снижение темпов глобального потепления, вызываемого выбросами парниковых газов, могут внести научные разработки и технологии, повышающие экологическую безопасность традиционного моторного топлива.
Крупнейшие мировые нефтяные компании, по многим причинам ставшие лидерами глобальной ESG-повестки с момента ее возникновения, уже существенно продвинулись на этом пути, а последние разработки в области экологичного дизеля и бензина открывают перспективы для дальнейшего совершенствования состава моторного топлива и конструкции автомобильных двигателей в области снижения вредных выбросов в атмосферу. Вместе с ускоренными инвестициями нефтепромышленников в экологические мероприятия и технологии по очищению окружающей среды от следов негативного воздействия человека, это может привести к существенному снижению темпов прироста глобального потепления.
Так, например, в середине 2021 года нефтяная компания Shell, технологический гигант Bosch и автоконцерн Volkswagen в 2021 году разработали и начали выпускать топливо Blue Gasoline («голубой бензин») с 20%-ным снижением выбросов CO2. По подсчетам разработчиков, если 1 тыс. легковых автомобилей VW Golf VIII 1.5 TSI, заправленных новым эко-топливом, будут проходить в среднем 10 тыс. км каждый, то за год удастся сэкономить более 230 метрических тонн двуокиси углерода. Экологические и экономические показатели применения эко-бензина сначала тестировались на собственных производственных площадках Volkswagen и Bosch, а затем он стал доступен и на обычных АЗС в Германии.
Новое топливо на треть произведено из возобновляемых компонентов –нафты и этанола, созданных из биомассы, сертифицированных по системе ISCC (International Sustainability and Carbon Certification – международная система сертификации в сфере углеродной нейтральности и устойчивого развития). В совместном заявлении европейских компаний отмечается, что «оставшиеся» вредные выбросы от «возобновляемого бензина» Shell будет компенсировать за счет специальных углеродных кредитов, которые направляются на реализацию рекреационных мероприятий компании по снижению вредного воздействия от производства и использования моторного топлива на окружающую среду.
Похожие тренды наметились и в России. Сегодня уже практические все отечественные нефтяные компании выпускают целый ряд новых продуктов для массового потребителя с улучшенными экологическими и эксплуатационными характеристиками. Так, например, крупнейшая в России НК «Роснефть» первой в РФ стала выпускать бензин, соответствующий наивысшему классу экологичности моторного топлива «Евро 6», который уже внедряется в Европе, но в России пока не стал обязательным (с 2014 года в нашей стране запрещено производить и импортировать автомобили с двигателями класса ниже «Евро 5», с 2016 года введен запрет на использование топлива ниже этого экологического класса). По данным компании, топливо с улучшенными экологическими характеристиками по содержанию серы, бензола и других ароматических углеводородов, позволяет снизить углеводородные выбросы выхлопной системы автомобиля на 24%, а количество взвешенных частиц – на 64%. На конец 2020 года бензин «Евро 6» продавался на более чем 750 АЗС «Роснефти» в 11 регионах страны, в прошлом году компания произвела и реализовала 1,3 млн тонн топлива этого повышенного экологического класса, что в два раза больше, чем годом ранее (данные отчета «Роснефти» за 2020 год).
Для улучшения экологических качеств моторного топлива производители также используют самые последние достижения в области химии и нефтехимии, добавляя на разных стадиях переработки сырья специальные присадки, повышающие экологические и экономические характеристики дизеля и бензина. Фирменное топливо «Роснефти» под маркой Pulsar, выпускаемое для любых автомобилей класса «Евро 5» и использующих бензин с октановым числом 92, 95 и 100, не только снижает токсичность выхлопных газов, но и уменьшает удельный расход топлива, а также радикально снижает количество копоти и химических отложений внутри самого двигателя, что повышает его надежность и долговечность в эксплуатации.
Эффективная формула моющих присадок обеспечивает стабильность работы и регулировок ДВС в ходе длительной эксплуатации автомобиля. За счет поддержания максимальной чистоты топливной системы удается оптимизировать процесс образования топливно-воздушной смеси и обеспечить ее практически полное сгорание. По данным «Роснефти», использование бензина марки Pulsar обеспечивает 100% поддержание чистоты на инжекторах двигателя (на ДВС с прямым впрыском), а если на него перейти с «обычного» бензина, то в течение первых 60 часов работы двигателя с его впускных клапанов будет удалено до 84% имеющихся отложений и сажи. На конец 2020 года фирменные бензины Pulsar-92, Pulsar-95 и Pulsar-100 продавались на более чем 1150 АЗС «Роснефти» в 33 регионах России.
Комплекс присадок специально для топлива «Роснефти» разработал и успешно протестировал на своей испытательной базе в Германии крупнейший в мире химический концерн BASF. Основанное более чем 150 лет назад немецким промышленником Фридрихом Энгельхорном предприятие, предназначенное поначалу для переработки побочных продуктов его завода по производству газа для уличного освещения, сегодня один из признанных лидеров глобальной ESG-повестки. Нынешние разработки BASF, по заявлениям компании, фокусируются на повышении эффективности и экологической устойчивости выпускаемой продукции (химикатов, пластмасс, средств защиты растений и семян, а также продуктов нефтехимии), увеличении вклада в сбережение планетарных ресурсов, экологического благополучия и здоровья людей. В частности, топливные присадки и антифризы BASF для тракторов и автомобильной техники сертифицированы в соответствии с международными требованиями, применяемыми в развитых странах.
В России, как и в других государствах мира, компании топливно-энергетического комплекса традиционно занимают самую активную позицию в сфере вопросов сохранения климата и, фактически, стали пионерами ESG-трансформации. Проведение модернизации НПЗ «Роснефти» под выпуск более эффективных и экологичных видов моторного топлива – лишь часть утвержденного «Плана по углеродному менеджменту» компании до 2035 года, который в целом предусматривает предотвращение выбросов парниковых газов в объеме 20 млн тонн ежегодно. Кроме того, у «Роснефти» одна из самых крупных в мире программ по возрождению лесов, которые предоставляют человечеству чуть ли не единственную возможность «вернуть» в природный баланс уже накопленный в атмосфере CO2. Так, в 2020 году, согласно ESG-отчету компании, предприятия «Роснефти» по всей стране высадили 1,5 млн деревьев.
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