«Москва недостроенная»

Оказалось, что для обеспечения своих кредитных обязательств ООО «МДК» заложило в банках свои права требования, то есть оформило залог на все помещения. Эти договоры залога на права по инвестиционным договорам были заключены 10.07.2014 года. В соответствии с законодательством, банк должен был их немедленно регистрировать в реестре залогов (такая обязанность возникла с 01.07.2014 ввиду внесенных изменений в п. 4 ст.339.1 ГК РФ). Но регистрация залога произошла только в 2016 году, уже после продажи помещений дольщикам и срыва срока ввода объекта в эксплуатацию 30.04.2015 года. Т.е. стороны договора залога явно не хотели его афишировать. При этом, согласно договорам, заключенным с дольщиками, приобретаемая недвижимость «не является предметом залога и иных обязательств со стороны третьих лиц, не находится под арестом или запретом».