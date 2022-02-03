«Москва недостроенная»Под стенами Кремля обнаружены обманутые дольщики
Оказаться среди обманутых дольщиков могут все без исключения: от жителей столицы до жителей самых удаленных уголков нашей страны. Вот история из центра Москвы, где покупатели недвижимости оказались заложниками несовершенных государственных механизмов и пробелов в законодательстве. А государственный аппарат, отвечающий за строительную отрасль, бездействуют.
Застройщик ОАО «ЦНИИКА» решил построить офисно-административного здание на земельном участке по адресу: г. Москва, ул. Можайский Вал, владение 8. Но денег у застройщика не было, поэтому был привлечен инвестор ООО «МДК», который в свою очередь получил кредиты в банках для финансирования строительства. Строительство шло быстрыми темпами, была запущена дорогая рекламная кампания ЖК «Атлантик Апартментс» и помещения активно продавались добросовестным покупателям по инвестиционным договорам. И уже здесь началось введение в заблуждение дольщиков со стороны не только застройщика и инвестора, но, скорее всего, и со стороны банков, давших кредит на строительство под залог будущих помещений. Почему?
Оказалось, что для обеспечения своих кредитных обязательств ООО «МДК» заложило в банках свои права требования, то есть оформило залог на все помещения. Эти договоры залога на права по инвестиционным договорам были заключены 10.07.2014 года. В соответствии с законодательством, банк должен был их немедленно регистрировать в реестре залогов (такая обязанность возникла с 01.07.2014 ввиду внесенных изменений в п. 4 ст.339.1 ГК РФ). Но регистрация залога произошла только в 2016 году, уже после продажи помещений дольщикам и срыва срока ввода объекта в эксплуатацию 30.04.2015 года. Т.е. стороны договора залога явно не хотели его афишировать. При этом, согласно договорам, заключенным с дольщиками, приобретаемая недвижимость «не является предметом залога и иных обязательств со стороны третьих лиц, не находится под арестом или запретом».
И вот, на этапе строительной готовности здания в 97% (только вдумайтесь – 97 процентов!) произошла заморозка стройки, и дольщикам вдруг сообщили, что все здание находится в залоге. Началась процедура банкротства ООО «МДК». В реестр требований кредиторов включились два банка — АО «МЕТРОБАНК и АКБ «Российский капитал». Банкротство было признано, а в скором времени оба банка были санированы Государством. Правопреемником была назначена Государственная корпорация «Агентство по страхования вкладов» («АСВ»). В ходе инвентаризации у ООО «МДК» было выявлено много недвижимости в других зданиях, соответственно, конкурсный управляющий начал распродавать её в интересах основного кредитора – «АСВ».
А что дольщики купившие недвижимость? Им пришлось самостоятельно судиться и признавать права собственности в отношении своих долей в объекте незавершенного строительства. Но на этом история только начинается. Казалось бы, недострой попал в управленческое ведение чиновников, а значит под присмотр Государства. И значит все проблемы обманутых дольщиков буду решены в кратчайшие сроки, но не тут-то было.
По мнению «АСВ» всё дело в том, что по документам само здание офисно-администативное, в нём нет квартир, поэтому правила о банкротстве застройщика к нему не применимы и Фонд содействий жилищному строительству не будет финансировать достройку здания. Т.е. обманутые дольщики есть, которые покупали себе жилье в ЖК «Атлантик Апартментс», но вот нормы закона защищающей их права — нет, а поэтому достраивать за счёт бюджета Агентство ничего не будет. Но тогда спрашивается, как разрешить сложившийся кризис и как помочь людям, не получившим своё жильё?
По закону «АСВ» должно провести торги и продать площадку какому-то застройщику. Многие застройщики Москвы были бы рады купить данную объект и заработать на продаже оставшихся площадей, тем более, что здание построено на 97%! Но и тут «Агентство по страхованию Вкладов» не предпринимает никаких активных действий и переносит торги из года в год.
«АСВ» уклоняется от общения с инициативной группой дольщиков и их юристами, игнорирует запросы на встречу, систематически переносит торги и закрывает глаза на недострой в центре Москвы, который заморожен уже больше 6 лет.
Получается, что всем выгодно иметь недостроенное здание и обманутых дольщиков, кроме, естественно, последних?
За всеми юридическими лицами скрываются чьи-то интересы – люди которые позволили обмануть «дольщиков», получить их деньги и кредитные средства банков и остались безнаказанными. Позволяет ли здравый смысл предполагать, что данная ситуация произошла сама по себе без наличия договорённостей между застройщиком, инвестором и банками?
Казалось бы в столице России должен действовать особый правовой режим в виду непосредственного нахождения в ней руководства федеральных органов. Но получается наоборот: если в других регионах шумят громкие уголовные дела в защиту обманутых дольщиков, то в Москве «посадок нет». Хотя обманутые дольщики на протяжении всего времени пытались возбуждать уголовные дела, писали заявления в отношении бывших руководителей ОАО «ЦНИИКА», ООО «МДК», но везде получили отказы.
Мы видим, что Государственная власть в данном случае бездействует. Разве во всем Государстве нет ответственного лица, обязанного достроить объект, защитить наши права? И никто не хочет взять ответственность и помочь людям, которые уже шестой год ждут ввода своего объекта в эксплуатацию.
Прямой смысл власти заключается в защите прав своих соотечественников, пресечения не только самого обмана, но и его возможности в целом. А оставляя такие ситуации неразрешенными, пуская все на самотек, Государство подрывает веру обычных людей в себя.
Инициативный комитет обманутых дольщиков здания по адресу г. Москва, ул. Можайский Вал, владение 8, башня А просит помощи у Президента РФ Путина Владимира Владимировича, Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Файзуллина Ирека Энваровича, Генерального директора АО «ДОМ.РФ» Мутко Виталия Леонтьевича, Генерального директора государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» Мельникова Андрея Геннадьевича, Мэра Москвы Собянина Сергея Семёновича и других чиновников ответственных за наш объект. Помогите нам разрешить ситуацию по достройке или реализации с торгов нашего недостроя, а также определите конкретные сроки, на которые могут рассчитывать обманутые дольщики. Когда мы получим наше жилье, ведь мы ждем уже 6 лет?
Лидак Максим Владимирович
Уляшев Юрий Витальевич
Добринская Марина Львовна
Епифанов Михаил Александрович
Дшхунян Валерий Леонидович
Хацкевич Станислав Феликсович
Нахапетова Анна Родионовна
Галивонджян Татьяна Валерьевна
И остальные участники инициативной группы
8-926-787-85-36