Адольф Гаст и МЛП-Люберцы: ESG-стандарты* в российских реалиях
В последние годы одним из самых актуальных трендов, оказывающих непосредственное влияние на бизнес, стали ESG-стандарты. Внедряющие их компании получают ряд преференций, но важнее другое – подобный подход позволяет бизнесу перейти на совершенно новый уровень своего развития. Почему важно внедрять ESG в текущую деятельность организации и какие преимущества это может принести в российских условиях – рассказал акционер компании МЛП-Люберцы Адольф Гаст.
Для начала рассмотрим, что же такое ESG. Это направление появилось не так давно, но по сути оно представляет собой продолжение такого тренда, как устойчивое развитие. Однако в отличие от в общем-то абстрактных идей устойчивого развития ESG представляет собой более конкретную, прикладную и реализуемую на практике идею. Как видно из названия, ESG базируется на «трех китах».
Первый – E (environmental*), то есть ответственное отношение к окружающей среде и экологии. Здесь важно, как компания заботится об окружающей среде и старается минимизировать наносимый ей вред. Это могут быть переоснащение на современное оборудование, снижение потребления коммунальных и энергетических ресурсов, внедрение и популяризация переработки и вторичного использования.
Второй – S (social*), то есть социальная ответственность. Не секрет, что на работе люди проводят большую часть своей жизни. Поэтому важно, чтобы для них были созданы комфортные рабочие условия (как в плане эргономики, так и психологических факторов).
Третий – G (governance*), то есть качество управления. Это касается как достижения поставленных целей, так и прозрачности отчетности, а также отсутствия нарушений местного и международного законодательства.
Важность ESG в Европе и мире сложно переоценить, отмечает Адольф Гаст. Так, по прогнозам аналитиков из компаний «большой четверки», уже через 3-5 лет крупнейшие инвестиционные фонды попросту перестанут вкладывать средства в те проекты, которые не соответствуют принципам ESG и имеют низкий ESG-рейтинг. В 2020 году исследователи Ernst&Young* установили, что абсолютное большинство (98%) опрошенных ими крупных инвесторов перед вложением средств тщательно изучают параметры ESG объекта инвестирования. Кроме того, крупные международные банки при выдаче кредита могут снизить процентную ставку или предложить иные преимущества.
Но как понять, соответствует ли компания стандартам ESG? Для этого следует обратиться в независимые рейтинговые агентства: JUST Capital*, MSCI*, Bloomberg*, S&P Dow Jones Indices*. Пока, к сожалению, единой методики в оценке не разработано: каждая компания оценивает соответствие принципам ESG по-своему, что явно не идет на пользу отрасли.
В России, по мнению Адольфа Гаста, ESG пока находится на старте. Безусловно, об этом много говорят, но пока основные усилия направлены все же на экологию. Так, федеральные власти активно внедряют зеленые бонды и поощряют различные экологические инициативы. Однако не так много компаний, которые уже давно руководствуются принципами ESG в своей деятельности. Кроме крупных компаний, лидеров своего сегмента (UC Rusal*, Evraz*, «Полиметалл») это и индустриальный парк МЛП-Люберцы.
Так, для защиты окружающей среды и сбережения ресурсов компания-оператор парка активно внедряет энергосберегающие технологии, а также поощряет экологические инициативы. Более того, удалось вложить значительные средства в экологические проекты юго-восточной части Подмосковья. Безусловно, впереди еще много работы, однако первый шаг уже сделан.
С точки зрения социальных обязательств МЛП-Люберцы в целом также соответствует принципам ESG. Создание новых рабочих мест в городском округе однозначно идет ему на пользу, обеспечивая занятость населения. Жителям не надо ездить в Москву или иные города Подмосковья – работа есть рядом.
О качестве управления говорит тот факт, что даже пандемия коронавируса не повлекла за собой отток арендаторов. Компания предложила им арендные каникулы, что позволило сохранить клиентскую базу. Разумеется, это было бы невозможно без определенного запаса прочности.
С каждым годом компаний, соответствующих стандартам ESG, становится все больше, резюмирует Адольф Гаст. И это не может не радовать, так как ответственное отношение к окружающей среде, социальная ответственность и качественное управление – секрет успеха не только конкретной организации, но и страны в целом.
ESG – Environmental-Social-Governance (англ. Экология-Социальное развитие-Корпоративное управление)
Ernst&Young – «Эрнст энд Янг»
JUST Capital – «Джаст Кэпитал»
MSCI – «ЭмЭсСиАй»
Bloomberg – «Блумберг»
S&P Dow Jones Indices – «Эс энд Пи Доу Джонс Индэсис»
UC Rusal – «Юси Русал»
Evraz – «Евраз»