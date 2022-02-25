Адольф Гаст и МЛП-Люберцы: ESG-стандарты* в российских реалиях

В России, по мнению Адольфа Гаста, ESG пока находится на старте. Безусловно, об этом много говорят, но пока основные усилия направлены все же на экологию. Так, федеральные власти активно внедряют зеленые бонды и поощряют различные экологические инициативы. Однако не так много компаний, которые уже давно руководствуются принципами ESG в своей деятельности. Кроме крупных компаний, лидеров своего сегмента (UC Rusal*, Evraz*, «Полиметалл») это и индустриальный парк МЛП-Люберцы.