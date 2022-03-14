Подставить плечо: УБРиР предлагает специальные условия предпринимателям на открытие валютных счетов

«Предприниматели и юридические лица столкнулись с тем, что отдельные платежные операции оказались им недоступны в банках, попавших в санкционные списки. Вынужденные ограничения нарушили налаженные процессы и больно ударили по предпринимателям и их клиентам. Мы понимаем, в какой сложной ситуации они оказались сейчас. И хотим, чтобы переход в новый банк прошел для них без стресса и лишних финансовых трат. Поэтому УБРиР откроет валютный счет бесплатно и даже компенсирует комиссию на закрытие паспорта сделки в другом банке», — прокомментировала директор по развитию корпоративного бизнеса УБРиР Елена Сорвина.