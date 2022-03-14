Подставить плечо: УБРиР предлагает специальные условия предпринимателям на открытие валютных счетов
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) готов оказать поддержку предпринимателям, которые столкнулись с ограничениями на валютные операции в банках из санкционных списков. Переход на обслуживание в УБРиР не потребует дополнительных финансовых расходов и пройдет практически бесшовно.
«Предприниматели и юридические лица столкнулись с тем, что отдельные платежные операции оказались им недоступны в банках, попавших в санкционные списки. Вынужденные ограничения нарушили налаженные процессы и больно ударили по предпринимателям и их клиентам. Мы понимаем, в какой сложной ситуации они оказались сейчас. И хотим, чтобы переход в новый банк прошел для них без стресса и лишних финансовых трат. Поэтому УБРиР откроет валютный счет бесплатно и даже компенсирует комиссию на закрытие паспорта сделки в другом банке», — прокомментировала директор по развитию корпоративного бизнеса УБРиР Елена Сорвина.
С учетом ситуации до конца марта Уральский банк реконструкции и развития отменил плату за открытие расчетного счета в иностранной валюте по всем тарифным планам. Также полностью бесплатной становится услуга по постановке экспортного/импортного контракта на учет (для валютного контроля). Кроме того, банк компенсирует клиенту до пяти тысяч рублей комиссии за закрытие контракта в другом банке (при наличии выписки об оплате данной комиссии).
Узнать подробности можно в любом отделении УБРиР, обслуживающем корпоративных клиентов, или по телефону: 8 800 700-59-59.
ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития»