Газета
На правах рекламы 16+

Подставить плечо: УБРиР предлагает специальные условия предпринимателям на открытие валютных счетов

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) готов оказать поддержку предпринимателям, которые столкнулись с ограничениями на валютные операции в банках из санкционных списков. Переход на обслуживание в УБРиР не потребует дополнительных финансовых расходов и пройдет практически бесшовно.

«Предприниматели и юридические лица столкнулись с тем, что отдельные платежные операции оказались им недоступны в банках, попавших в санкционные списки. Вынужденные ограничения нарушили налаженные процессы и больно ударили по предпринимателям и их клиентам. Мы понимаем, в какой сложной ситуации они оказались сейчас. И хотим, чтобы переход в новый банк прошел для них без стресса и лишних финансовых трат. Поэтому УБРиР откроет валютный счет бесплатно и даже компенсирует комиссию на закрытие паспорта сделки в другом банке», — прокомментировала директор по развитию корпоративного бизнеса УБРиР Елена Сорвина.

С учетом ситуации до конца марта Уральский банк реконструкции и развития отменил плату за открытие расчетного счета в иностранной валюте по всем тарифным планам. Также полностью бесплатной становится услуга по постановке экспортного/импортного контракта на учет (для валютного контроля). Кроме того, банк компенсирует клиенту до пяти тысяч рублей комиссии за закрытие контракта в другом банке (при наличии выписки об оплате данной комиссии).

Узнать подробности можно в любом отделении УБРиР, обслуживающем корпоративных клиентов, или по телефону: 8 800 700-59-59.

ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития»

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных