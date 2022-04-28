Технологии MAER обеспечат Суворову «Великое путешествие» на экранах

«Это действительно знаковый момент для нашей киностудии в ее новой истории: мы выпускаем свою первую полнометражную картину для массового зрителя. Мудрость и простота — те качества, которые отличали гений Александра Суворова, и именно таким — мудрым и простым мы хотели сделать наш фильм. Несмотря на исторический контекст, он прежде всего о вневременных ценностях: любви, дружбе, преданности, храбрости. И конечно, фильм не был бы создан без партнеров, которые помогали и поддерживали наш проект».