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Технологии MAER обеспечат Суворову «Великое путешествие» на экранах

Накануне майских праздников в России состоялась премьера долгожданного мультфильма студии «Союзмультфильм», работа над которым велась 8 лет. Картина стала первым полнометражным проектом студии за более чем 20 лет. Анонс премьеры на экранах наружной рекламы эксклюзивно доверен партнеру фильма — медиахолдингу MAER. В российский прокат анимационная лента выходит 1 мая.

Торжественная премьера мультфильма «Суворов: Великое путешествие» (6+) состоялась 25 апреля в московском кинотеатре «Октябрь». Об истории создания фильма рассказали председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева, режиссер-постановщик Борис Чертков и другие члены творческой группы. Вместе с ними новую работу «Союзмультфильма» представил партнер фильма — генеральный директор медиахолдинга MАER Константин Майор.

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Накануне выхода в широкий прокат «Суворов: Великое путешествие» был представлен зрителю в федеральной сети рекламных экранов MAER. Афишу нового мультфильма на улицах своих городов увидели жители Москвы, Московской области, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Челябинска, Екатеринбурга, Тюмени, Перми, Уфы, Самары, Волгограда и др.

Представители MAER сообщают, что рекламная кампания мультфильма будет проводиться довольно широко и, что важно, — технологично. Анонс премьеры охватит более 25 млн россиян, а применение запатентованной цифровой технологии MAER, работающей на стыке офлайна и онлайна, поможет привести в кинозалы миллионы зрителей. В компании поясняют, что омниканальная технология, которая так и называется «офлайн-ту-онлайн» (О2О), позволят одновременно рекламировать бренды и события в личном пространстве — на маленьких экранах наших мобильных гаджетов — после того, как мы увидим рекламу того же бренда в общественном пространстве на больших уличных экранах.

Рекламный охват в несколько десятков миллионов человек понадобился мультфильму из-за приближающихся майских праздников. В «Союзмультфильме» надеются, что благодаря тематике фильма и современным рекламным технологиям, на премьеру придет большое количество российских семей.

Зрителя ждет фильм, выполненный в технике 3D-анимации. Это история юноши по имени Гриша, которому по воле случая пришлось расстаться с любимой Соней и под чужим именем отправиться на службу к полководцу Александру Суворову. Гриша становится участником судьбоносных событий во время легендарного Швейцарского похода русской армии. Молодой человек не раз проявляет смекалку и даже бросает вызов опасному злодею. Его хоть и маленький, но самый настоящий подвиг выручит Суворова и докажет, что героем может стать каждый, если им движет любовь.

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Яркой особенностью мультфильма стал звездный актерский состав. Роль Александра Суворова озвучил актер Константин Хабенский, а певец Филипп Киркоров подарил голос главному антагонисту картины — генералу Францу фон Вейротеру. Других персонажей озвучили звезды кино и телевидения: Антон Макарский (Гриша), Наталья Быстрова (Соня), Юлия Рутберг (Графиня Владыкина), Анна Ардова (Купчиха Пшеницына) и другие.

Одной из первых зрительниц фильма стала министр культуры России Ольга Любимова. Она выразила благодарность команде студии, которая, по ее мнению, совершила подвиг: «Это по-настоящему долгожданный проект и значимое для нас событие. Более 20 лет в кинопрокат не выходило полнометражных лент киностудии «Союзмультфильм». Уверена, картина будет очень востребованной для семейного просмотра.»

Юлиана Слащева, председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм»:

«Это действительно знаковый момент для нашей киностудии в ее новой истории: мы выпускаем свою первую полнометражную картину для массового зрителя. Мудрость и простота — те качества, которые отличали гений Александра Суворова, и именно таким — мудрым и простым мы хотели сделать наш фильм. Несмотря на исторический контекст, он прежде всего о вневременных ценностях: любви, дружбе, преданности, храбрости. И конечно, фильм не был бы создан без партнеров, которые помогали и поддерживали наш проект».

Константин Майор, владелец и генеральный директор медиахолдинга MAER:

«У себя в телеграмм-канале накануне премьеры я поделился воспоминанием. Мне со школы запомнились письма Суворова царю, в которых он докладывал, как войска преодолели горные перевалы. Разрушенные мосты через ущелья не останавливали победителей: доски связывали шарфами офицеров, и по таким шатким переправам, к удивлению неприятеля, солдаты штурмовали врага и поражали его всюду. Несмотря на долгую историю создания фильма, он вышел удивительно вовремя. Захотелось перечитать биографию великого полководца».

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Филипп Киркоров, народный артист России:

«На «Союзмультфильме» работают невероятно преданные искусству люди, которые создали шедевр. Фильм сделан очень качественно, потому что все очень верили в него от самого рядового сотрудника до продюсера. И не поверить в этот успех было невозможно. За 8 лет создания этого шедевра вокруг нас многое поменялось, поменялись и мы сами. Я горжусь участием в этом проекте».

Борис Машковцев, директор киностудии «Союзмультфильм»:

«Мы создали фильм в уникальном жанре. Наши авторы соединили современные технологии трехмерной компьютерной анимации и историческое кино. Суворов, как главный герой, не так часто появляется на экранах, например, художественный фильм про него в последний раз выходил в 1940 году. Меньше всего мы хотели стать сухим учебником истории. Наша задумка — это художественное произведение, оно должно дарить эмоции, поэтому важно, чтобы исторические события сочетались с непредсказуемыми приключениями. Мы стремились наполнить фильм одновременно героизмом, любовью и лирикой».

 Премьеру мультфильма 25 апреля посетили звезды российской эстрады, телевидения и кино. Кроме творческой группы, создавшей мультфильм, на красной дорожке прошли Филипп Киркоров с детьми, Евгений Плющенко с Яной Рудковской и сыном, Виктория Дайнеко, Аделина Сотникова, Анастасия Гребенкина, Анастасия Макеева, Артём Овчаренко, Дмитрий Красилов, Ирина Безрукова, Наталия Быстрова, Наталия Швец, Ольга Любимова, Юлианна Караулова.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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