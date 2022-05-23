Российский бизнес не дремлет: МПР – в списке лучших 500 франшиз 2022 года

«МПР начал свою историю в Омске в 2018 году. На данный момент работают 365 магазинов в 243 населенных пунктах — от Симферополя до Анадыря, и с каждым месяцем МПР становится все больше: низкие цены, широкий ассортимент и удобное месторасположение не оставляют равнодушными покупателей, — отметил Роман Сенсин, руководитель проекта МПР. — Открытия новых магазинов всегда сопровождаются выгодными акциями и ШОК-ценами, а также конкурсами с подарками и шоу-программой. В год МПР посещают 15 млн покупателей и продается 90 млн товаров, а главное — каждый может построить свою Империю низких цен! На данный момент МПР уже вошли в список 500 лучших франшиз 2022 года, рейтинг которых был составлен на основе открытых данных более чем 3 000 компаний».