Российский бизнес не дремлет: МПР – в списке лучших 500 франшиз 2022 года
С уходом западных франчайзеров с российского рынка, покупатели ищут альтернативные решения у российского бизнеса. Особенно остро вопрос с наличием привычных гаджетов и товаров для дома стоит в небольших населенных пунктах. В связи с этим всё большее внимание привлекает МПР. Магазины Постоянных Распродаж – это федеральная сеть магазинов, в которых представлены разнообразные товары для дома и дачи по доступным ценам.
В ассортименте МПР – бытовая техника и посуда, гаджеты, сантехника для ванной, товары для активного отдыха, игрушки и канцелярские товары для детей, инструменты для ремонта и многое другое. «Местом жительства» МПР становятся преиущественно небольшие города и села, позволяя предпринимателям создавать и развивать свой бизнес по франшизе.
«МПР начал свою историю в Омске в 2018 году. На данный момент работают 365 магазинов в 243 населенных пунктах — от Симферополя до Анадыря, и с каждым месяцем МПР становится все больше: низкие цены, широкий ассортимент и удобное месторасположение не оставляют равнодушными покупателей, — отметил Роман Сенсин, руководитель проекта МПР. — Открытия новых магазинов всегда сопровождаются выгодными акциями и ШОК-ценами, а также конкурсами с подарками и шоу-программой. В год МПР посещают 15 млн покупателей и продается 90 млн товаров, а главное — каждый может построить свою Империю низких цен! На данный момент МПР уже вошли в список 500 лучших франшиз 2022 года, рейтинг которых был составлен на основе открытых данных более чем 3 000 компаний».
Сеть оперативно реагирует на стремительные изменения в мире; так, вместо гаджетов раскрученных брендов по заоблачным ценам здесь можно приобрести стильные мобильные аксессуары по приятной стоимости: это аккумуляторы, беспроводные наушники и зарядные устройства, светящиеся кабели для зарядки и многое другое. Для тех, кто скучает, например, по IKEA, тоже отличная новость — в МПР есть все для домашнего уюта: стильная посуда, мягкие уютные пледы и подушки, а также множество интерьерных мелочей.
В этом году МПР был представлен на Международной выставке франшиз BUYBRAND в ЦВК «Экспоцентр» в Москве; все, кто находится в поисках универсального готового решения для бизнеса, могли ознакомиться с моделью МПР, а новые партнеры получили подарки от сети: скидки на паушальный взнос (50% и 99%) или 1 млн. рублей на открытие нового магазина.
Международная выставка франшиз BUYBRAND Expo проводится с 2003 года и является одной из самых авторитетных площадок Евразии в сфере франчайзинга. Мероприятие привлекает сотни брендов и тысячи инвесторов со всего мира: за 3 дня посетители имеют возможность сравнить 150-200 франшиз в одном месте, лично пообщаться с основателями и топ-менеджерами компаний, обменяться опытом и полностью погрузиться в тему франчайзинга, вместо месяцев поисков в интернете. Благодаря выставке в России и за ее пределами уже открылось свыше 18 000 новых предприятий.
* ООО «КОНСТАНТА ТОРГ». 105523, г. Москва, Щелковское шоссе, дом 100, корпус 5, помещение 923, этаж 9. ОГРН: 1217700056848. ИНН 9719012227.
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